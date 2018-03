Kunne ikke hatt med sønnen på femmila

Oslo

HOLMENKOLLEN: Hvordan håndtere Kollen-kaoset? Marit Bjørgen vil ha begge langrenn på samme dag.

Etter lørdagens kaos ble som ventet søndagen mye enklere. Noen hevder det er fyllefest lørdag og familiefest søndag.

Starte tidligere

Marit Bjørgen ser poenget. Søndag vant hun kanskje sin morsomste tremil i Kollen (hennes sjuende siden 2005!), men hun fikk mye mer pes da hun gikk treningsrunden lørdag da det var svart av folk inne ved Frognerseteren. Samtidig ville hun ikke tatt med sønnen Marius dit.

– Nei, det ville jeg ikke gjort. Men det birde jeg jo kunne gjøre, sa hun på pressekonferansen etter søndagens renn.

Mens løperne gikk var frivillige i sving med å samle søppel som lå langs hele traseen. Det lå også igjen store mengder med utstyr. Og søndag kveld og mandag blir alt gjenværrende dekket av snø, det er ventet opp mot ti centimeter.

Høy promille

For arrangøren handler det om å få kontroll på et publikum der promillekontrollene ville gått varme hvis det hadde vært noe slikt ute i skogene.

– Jeg tror det er en bedre løsning slik det var før, med tremila for oss og femmila for gutta samme dag. Vi ønsker oss tilbake dit, sa Marit Bjørgen etter at hun viste fram sin ekstreme vinnerskalle og hentet inn tetfeltet etter at hun tilsynelatende var hektet av.

Begge langrennene på samme dag er også det Dagsavisen foreslår. Med start og slutt tidligere på dagen.

To typer publikum

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som gikk et av sine beste renn i vinter (5. plass), og var med på å dra opp Marit Bjørgen i tetfeltet, vil også ha tremila tilbake til lørdag.

– Det var jo mange flere her lørdag, men det var kanskje flere som fulgte med på langrennet søndag, tross alt, var hennes lakoniske kommentar til publikum ute langs den 8,3 kilometer lange traseen.

Høy stemning

For lørdagens femmilsløpere ble løpet en opplevelse uansett hvordan det gikk.

– Jeg har aldri opplevd maken, sa Kollen-debutant Johannes Høsflot Klæbo som ble løftet fram selv om han lå langt tilbake i feltet.

For arrangøren er det et dilemma. Hva er en folkefest? Og hvordan skal den se ut?

Allerede søndag kveld startet evalueringen mellom Skiforeningen, Oslo kommune og politiet.

Ingen var forberedt på nærmere 100.000 mennesker inne i området, noe sånt klarer ikke transportsystemene å håndtere.

All alkoholbruken som skjer utenfor billetterte områder er for lengst definert som en av de store utfordringene.