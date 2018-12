«Vårt Lands redaksjon ble torsdag morgen varslet om å titte over til Kulturdepartementets kontorer, som ligger rett over veien i Grubbegata i Oslo. Like etter steg kulturminister Trine Skei Grande ut som Santa Lucia, sammen med sin politiske ledelse og ulike toppbyråkrater i departementet. To mannlige toppbyråkrater hadde tatt på seg jobben å være stjernegutter».

Det skriver Vårt Land torsdag formiddag.

Også flere i redaksjonen i Dagsavisen, som også holder til i Grubbegata, rett vis-à-vis Kulturdepartementet, fikk med seg opptoget, men avisen mottok aldri noe tips fra Kulturdepartementet.

– Vi tar det til etterretning, sier en ikke så veldig oppbrakt nyhetsredaktør Lars West Johnsen.

Det var informasjonssjef Hanne Gjørtz som varslet Vårt Land, og «Skei Grandes opptreden skapte svært god stemning blant Vårt Lands ansatte», skriver avisen.

– Det gjelder å holde sine regjeringspartnere fornøyde, fastslår Dagsavisens nyhetsredaktør tørt.

«Vi visste at Vårt Land holdt til nærmere himmelen (og på høyde med vår takterasse). Hadde det vært Dagsavisen hadde vi jammen tipset dere også», forklarer informasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet i en epost til Dagsavisen.

Vårt Land holder til i niende etasje, Dagsavisen to etasjer under. Litt nærmere grasrota.