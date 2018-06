Oslo

Frp har foreslått å sette alle flytteprosesser i bero som et resultat av at leie- og tjenesteytingsavtaler går ut i inneværende år, og heller arbeide for å la nåværende brukere forbli værende. Men forslaget falt da helse- og sosialkomiteen behandlet saken i forrige uke.

Eugene Hanssens aldershjem legges ned fordi det ikke er bad og toalett på hvert rom, men i gangen.

Omregulert til hospits

Også St. Hallvardshjemmet, som ble drevet av Kirkens Bymisjon, ble nedlagt i 2017 på grunn av manglende badfasiliteter.

Her er bygget blitt omregulert til hospits for omreisende EØS-borgere.

– Her skrytes det av gode fasiliterer. Det er rart at det er bra nok for omreisende som trenger et sted å sove, men ikke for eldre mennesker, som hadde sitt hjem der og som ikke ønsker å flytte, sier Frps helsepolitiske talsperson, Aina Stenersen, til Dagsavisen.

Etter møtet i helse- og sosialkomiteen er dette innstillingen:

* Bystyret ber byrådet medvirke til en styrt og verdig avvikling av Frognerhjemmet og Eugene Hanssens aldershjem der hensynet til beboere, brukere og pårørende ivaretas foran andre hensyn.

* Byrådet bes gå i dialog med frivillige, besøksvenner, de som utfører diakonalt arbeid og andre som har gitt merverdi til beboere blant annet på Frognerhjemmet med tanke på å videreføre det frivillige arbeidet på en best mulig måte.

Flertallet i bystyrets helse- og sosialkomité besto av Ap, H, MDG, Rødt og KrF.

Kun Frp stemte for Aina Stenersen og Carl I. Hagens forslag.

Stenersen håper at bystyret nå kan overprøve byrådet, og la fornuften seire.

– Det er også kommet to innbyggerforslag som går på å bevare Frognerhjemmet. Det er en stor kampvilje for å beholde disse sykehjemmene, sir Frp-politikeren.

På Eugene Hanssens aldershjem skulle de 13 kvinnelige beboerne vært ute innen 5. juni.

– Ingen vil flytte

Kun en av beboerne har så langt flyttet.

– De pårørende har holdt igjen. Ingen vil flytte før nedleggelse er endelig bestemt i bystyret. Jeg har snakket med byrådet for helse og omsorg, Tone Tellevik Dahl (Ap), men hun ga beskjed om at ingenting kan gjøres, sier styrer på Eugene Hanssens aldershjem, Marit Haukland, til Dagsavisen.

– Alle beboerne har fått tilbud om plass andre steder, men har takket nei i påvente av bystyrets endelige avgjørelse, sier hun.

98 år gamle Ruth Kristiansen, som har bodd på aldershjemmet i 20 år og som håper å kunne feire 100-årsdagen sin på Eugene Hanssen, er en av damene som har valgt å bli. Kristiansen sto også på barrikadene sist aldershjemmet var truet av nedleggelse, i 2004. Da var hun bare 84 år.

– Det var en kamp vi vant, sa hun med et smil til Dagsavisen da vi var på besøk tidligere i år.

Hun er ikke like optimistisk nå.

Saken skulle etter planen vært oppe til behandling i bystyret onsdag 13. juni, men er utsatt til onsdag 20. juni.

