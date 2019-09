Klassekampen har sett på kriteriene til de 36 dyreste private barnehagene i Oslo.

Noen barnehager oppfordrer til eller krever at foreldre kjøper aksjer for å få plass. Andre prioriterer foreldre som er ansatt i et gitt selskap, for eksempel Hydro eller Thon Holding. Andre der igjen ønsker foreldre som er med i en organisasjon eller bor i et spesielt borettslag.

Kommunale Oslo-barnehager har nesten tre ganger så mange minoritetsbarn som de private, ifølge Klassekampen. Hvis minoritetsforeldre som søkte barnehageplass hadde fått sitt førstevalg oppfylt, ville derimot minoritetsandelen i private barnehager ha økt med 14 prosent, ifølge SSB.

– Kravene er jo at det skal være transparente regler, men realiteten er at en privat barne­hage har mulighet til å velge mellom barn hvis det er flere som oppfyller kriteriene enn det er plasser, sier forsker Håkon Trætteberg ved Institutt for samfunnsforskning.

