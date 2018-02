Oslo

– Jeg står på ski, jeg går på ski. Det eneste jeg sliter med er dette føret.

Kristin Holter-Sørensen (57) måtte amputere venstre bein under kneet for 14 år siden etter en sykehusinfeksjon. Det plager henne ikke nevneverdig. Bortsett fra nå. I vinter har hun stort sett holdt seg innendørs på grunn av føreforholdene på utsiden av rekkehuset på Bygdøy. Der er det nemlig skøyteis. I veien som leder ned mot rekkehusene er det minst 15 centimeter tjukk is – og dype hjulspor. På tross av piggsko eller brodder har Kristin allerede falt flere ganger i vinter. Her om dagen tok hun sjansen igjen. Hun har nemlig en liten hund som må ut, og utenfor så det ok strødd ut. Broddene var selvsagt på plass.

– Så kom jeg opp til P.T. Mallingsvei... og der kjenner jeg protesebeinet bare forsvinne under meg.

Hun datt så lang hun var – slo seg kraftig, og har vært blå fra hofta og ned den siste uka. Siden har hun holdt seg inne. En venninne kommer innom og tar dvergdachsen Mim med på langtur. Tannlegetimen i sentrum er utsatt på ubestemt tidspunkt.

– Jeg venter til våren kommer.

Rullestolbruker over Eventyrbrua nederst på Grünerløkka, med livet som innsats. Foto: Lars West Johnsen

Forbanna

Kristin er forbanna og etterlyser litt ydmykhet fra byrådet.

Hun mener de kun har prioritert syklistene i år, og at de har glemt alle de andre myke trafikantene.

– Hva med de eldre som ikke kommer seg på butikken? Og barna som må gå til skolen midt i veien? Det er gater som er helt uframkommelig. En vakker dag skjer det en ulykke her. Politikerne bør snart våkne.

Kristin er oppvokst på Bygdøy, og har alltid sett på Oslo som byen med det store hjertet. Nå føler hun seg ekskludert.

– Jeg er stri og sta, så jeg kommer meg ut hvis jeg gjør en skikkelig innsats. Men hva med de i rullestol?

Snødeponi: HC-parkeringen utenfor Colosseum kino var onsdag kveld delvis dekket av snø. Foto: Privat

Kjører seg fast

Det vet Magnhild Sørbotten, leder i Norges Handikapforbund Oslo, noe om.

– Jeg har en skikkelig offroad rullestol som i teorien skal komme seg fram over alt. Det gjør den ikke nå.

Hun sliter med å komme seg over brøytekantene og islagte fortau, og opplever å måtte ha med en hjelper når hun skal ut, eller hun må spørre forbipasserende når rullestolen kjører seg fast. Forrige uke sendte hun et brev til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, på vegne av NHFs medlemmer – med klar oppfordring om å gjøre noe.

Her er noe av det medlemmene i Norges Handikapforbund opplever i vinteroslo:

De kommer seg ikke fram og blir sittende inne/hjemme.

Selv folk i elektrisk rullestol må ha med en hjelper som kan bidra når de sitter fast. Alternativt må man vente på hjelp fra tilfeldig forbipasserende.

De sklir av gangveier/fortau.

Gående mennesker med nedsatt funksjonsevne rapporterer om mange fall, med ulikt skadeomfang.

Folk som før reiste kollektivt, velger nå drosje.

Ifølge NTB behandlet Oslo legevakt i snitt 48 fallskader hvert eneste døgn i januar.

Tar grep

Denne uka oppdaget også byens politikere alvoret. Onsdag meldte byrådet at de bevilger 53 millioner mer til snørydding, brøyting, strøing og isskraping.

– Det har byrådet gjort slik at arbeidet kan fortsette og slik at Bymiljøetaten kan leie inn ekstra utstyr til fjerning av is og snø på fortau og vei i boligområder, forklarer byrådssekretær for miljø og samferdsel, Kari-Anne Isaksen, til Dagsavisen.

– De siste ukene har det vært vanskelig å komme seg rund i byen. Slik ønsker vi selvfølgelig ikke at det skal være. I år har det vært en ekstraordinær vinter, med nesten dobbelt så mye snø som i et normalår. Det har aldri vært flere maskiner eller et større mannskap i sving med brøyting og snørydding, og det er brukt rekordstore mengder grus til å strø. Dette har ført til at brøytebudsjettet holder på å gå tomt. Byrådet har nå satt av 53 millioner ekstra slik at arbeidet kan fortsette og slik at Bymiljøetaten kan leie inn ekstra utstyr til fjerning av is og snø på fortau og vei i boligområder, sier byrådssekretæren.

– Når vil det bli bedre?

– Vi håper at folk vil oppleve at framkommeligheten blir bedre i tiden framover, men jeg tør ikke garantere når. Vi må også håpe at det blir mindre snø i ukene framover, sier byrådssekretær Kari-Anne Isaksen.

