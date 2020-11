Av Ida Bing / FriFagbevegelse

– Jeg tror ikke folk tenker over hvor mange hundre timer vi legger ned med å bære stål. Og hvem som faktisk bygger scenen, sier Kristian Bredal til FriFagbevegelse.

Han og Monika Zak er sceneteknikere ansatt i Oslo Kru. Til daglig jobber de med å sette opp utstyr til store konsertproduksjoner og arrangementer over hele landet.

I jobben sin skal de ikke synes. I så fall har de gjort en dårlig jobb.

En vanlig helg består av å bære utstyr og rigge opp til konserter rundt om på større scener, eller konserthaller som Oslo Spektrum og Telenor Arena.

– Vi hadde garantert jobba 20 til 30 timer denne helga, sier Kristian.

Men nå finnes det ingen «vanlig» helg.

– Nå er jeg på jakt etter jobb hele tida. Det er ikke lett, sier Monika.

Hør hvordan de usynlige kulturarbeiderne rammes av jobbkrisa i en ny episode av podkasten Rørsla:

Må jobbe for å bli sett

Over 45.000 personer jobber i kulturbransjen – en bransje som har tapt flere milliarder kroner siden mars. Tapene er ventet å fortsette inn i 2021. Aktørene frykter en halvering av inntektene neste år, ifølge Kulturrådet.

– Vi har gjort det til vår stolthet å være usynlige. Det er ikke meningen at du skal legge merke til den som kjører lyden. Det er først når det er dårlig lyd, eller at scenen ikke ble ferdig i tide, at du legger merke til oss.

Det sier Anne Cecilie Winther, som er daglig leder i Oslo Kru.

Hun så seg nødt til å permittere Kristian, Monika og alle de andre 118 fast ansatte sceneteknikerne som Oslo Kru har.

De har tapt 95 prosent av omsetningen siden mars. De venter fortsatt på støtten fra kompensasjonsordningen, vedtatt av Stortinget. Nå lever de på sparepenger, og frykter konkurs. I forrige uke markerte de en dyster merkedag:

– Vi har hatt våre siste arbeidere ute på en jobb. Etter at de ble ferdige i dag, har vi ingen flere bestillinger.

– Det er beinhardt, sukker Winther.

(Saken fortsetter under bildet)

Daglig leder Anne Cecilie Winther i Oslo Kru, står blant tomme seterader i et mørklagt Oslo Spektrum. Vanligvis er hun og flere hundre ansatte på jobb her og rigger opp til store konserter. Nå har Spektrum vært stengt i over 8 måneder.Foto: Jan-Erik Østlie

Hun påpeker at de ansatte i kulturbransjen til vanlig ikke står på en scene eller er den som blir sett av et publikum. Nå må kulturarbeiderne jobbe det de klarer for å bli sett, slik at de kan komme seg gjennom krisa.

– Vi har trivdes godt med å være usynlige, men nå ser vi at det er behov for at samfunnet også forstår at dette handler om profesjonelle arbeidstakere.

Tallene er ikke usynlige

– Det har vært et synkront rop fra bransjen siden mars at vi trenger forutsigbarhet i støtteordningene. Vi sitter med hjertet i halsen hele tiden, sier daglig leder Winther.

Hun mener at kulturbransjen har fått for lite fokus i forhold til andre bransjer:

– Tallene bak næringen vår er ikke usynlige. Antallet arbeidsplasser vi har, antallet selvstendig næringsdrivende, og merverdien som følger en kjøpt konsertbillett for både reiseliv, hotell-, taxinæringa og utelivsbransjen – den verdien er ikke usynlig.

– Det burde vært mer fokus på at vi skal redde den verdiskapningen i framtida også, legger Winther til.

(Saken fortsetter under bildet)

Anne Cecilie Winther mener regjeringa har truffet upresist med sine krisepakker til kulturbransjen. Foto: Jan-Erik Østlie

Frykter kollegene forsvinner

Kristian og Monika er tillitsvalgte i Fagforbundet teater og scene, som har en egen klubb i Oslo Kru. Nå jobber de for å få på plass tariffavtale for de ansatte, noe som er sjelden vare i bransjen.

De fleste i kulturbransjen er selvstendig næringsdrivende, og det har lenge vært normen for bransjen, påpeker forskningsinstituttet Fafo.

Nå frykter Kristian og Monika at bransjekollegene som står uten et fast ansettelsesforhold, gradvis kommer til å forsvinne, fordi usikkerheten blir for stor.

– Folk ser seg om etter andre jobber nå, sier Monika.

– De selvstendig næringsdrivende er på egen hånd i det her, de er usikre på om ordningene blir forlenget, sier Kristian og legger til:

– Vi har hatt en trygghet som er viktig i og med at vi har hatt en arbeidskontrakt. Det har ikke alle, legger han til.

(Saken fortsetter under bildet)

Kristian Bredal er bekymret for kollegene sine i bransjen. De fleste ikke har en fast arbeidskontrakt, og de går derfor glipp av viktige rettigheter, mener han. Foto: Jan-Erik Østlie

Har forlenget til mars

Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i Kulturdepartementet skriver i en epost at regjeringen samlet har en rekke generelle tiltak som også treffer aktører og enkeltpersoner i kultursektoren, og som skal bidra til at bedrifter overlever krisen vi står i.

«Det er ikke slik at alle i kultursektoren er enige som hva som er de beste løsningene. Det er ofte ulike synspunkter og oppfatninger om hvilke virkemidler som treffer, og vi jobber hele tiden med å balansere de ulike hensynene på en god måte», skriver Stang.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier til FriFagbevegelse at de også jobber for å sikre forutsigbarhet i støtteordningene.

– Krisa har truffet gruppa selvstendig næringsdrivende spesielt hardt, og skapt mer usikkerhet for dem som ikke var omfattet av velferdsordningene i utgangspunktet, sier Einan.

– Men nå ser vi at smittetallene ikke går ned som vi ønsker, og da er det også et behov for å forlenge ordningene, legger han til.

I forrige uke ble regjeringen enige med FrP om en ny, utvida krisepakke, hvor både ordningen for dagpenger til de selvstendig næringsdrivende, og kompensasjonsordninga for kulturlivet, ble foreslått utvidet til mars.

