KrF-politikeren, som også sitter i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, mener Dagsavisens nyhet om at Bydel Søndre Nordstrand kutter åtte stillinger i skolehelsetjenesten fra høsten av, krever umiddelbar handling fra skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Allerede den 18. mai stilte jeg spørsmål til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om denne saken. Det er fire uker siden og jeg har ennå ikke fått svar. Men kort sagt er jeg kritisk på alle nivåer, sier Espen Andreas Hasle og utdyper:

– Selv om dette også handler om bydelsøkonomi har skolebyråden et overordnet ansvar for tilbudet som gis til barn og unge. Vi vet at Søndre Nordstrand trenger ekstra støtte basert på de utfordringene bydelen har. Jeg forventer derfor at skolebyråden har oversikt, og mener hun burde tatt grep tidligere for å hindre at det skulle gå så langt som til stillingskutt, sier KrF-politiker Espen Andreas Hasle til Dagsavisen.

Klar advarsel

Slik Dagsavisen skrev onsdag ble det 14. mai i år sendt et bekymringsbrev undertegnet av 20 helsesykepleiere, barnefysioterapeuter, sykepleiere og en psykolog fra flere skoler i bydel Søndre Nordstrand, stilet til blant andre skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og helse- og sosialutvalget i Oslo Bystyre.

I brevet kommer de med en tydelig advarsel til politisk ledelse og sier rett ut at det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Søndre Nordstrand «vil bli redusert til et uforsvarlig nivå – med store konsekvenser for framtida til barn og unge i bydelen».

For to dager siden sendte også lokalt tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF), Kaisa Løkkevik, et formelt varslingsbrev til bydelsdirektør Monica Nordmoen og Søndre Nordstrand Bydelsutvalg.

Koordinerende hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Oslo kommune, Eirik Aldrin, har blant annet uttalt dette om kuttene i Dagsavisen onsdag:

– Dette betyr at barn og unge som trenger oppfølging vil møte en låst dør. På sikt innebærer det rekruttering til utenforskap, økte levekårsutfordringer og dårligere både psykisk og fysisk helse. Det er hevet over enhver tvil at stillingskuttene vil resultere i et dårligere tilbud. Samarbeid med NAV, politi, barnevern, barnehager og andre krever at man har nok folk på jobb, sier Eirik Aldrin til Dagsavisen.

Ifølge KrF er dette konsekvenser bydelen ikke kan leve med.

Negativ sosial kontroll

– I behandlingen av revidert budsjett i slutten av juni vil KrF forelå ekstra øremerkede midler til bydelen slik at disse stillingene opprettholdes. Vi vet at dette arbeidet handler om å få tillit hos ungene og bygge opp relasjoner over tid. Det betyr at vi som politikere har ansvar for å sørge for kontinuitet og forutsigbarhet. De ansatte trenger støtte og nok ressurser slik at de over tid kan gjøre et utrolig viktig arbeid. Det er det skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sitt ansvar å sikre, mener Espen Andreas Hasle.

Dagsavisen har kontaktet byråd Inga Marte Thorkildsen med en rekke spørsmål knyttet til Søndre Nordstrand-saken. Hun svarer skriftlig til Dagsavisen at hun setter pris på engasjementet knytta til skolehelsetjenesten.

– Bydel Søndre Nordstrand hadde tidligere veldig lav bemanning, så det er ikke rart at de valgte å søke på prosjektmidler fra staten. Ulempen med dette er at det gir mindre stabilitet, slik man ser nå når prosjektet avsluttes. Derfor har dette byrådet vært opptatt av å gi bydelene mulighet til å styrke disse tjenestene på mer varige måter. Vi har jobba knallhardt for å oppfylle bemanningsnormen for skolehelsetjenesten, og økte bemanningen med 66 årsverk fra 2016-18, og med ytterligere 35 mill i 2020, sier Thorkildsen.

Hun mener, i likhet med Norsk Sykepleierforbund, at det ikke er nok at bydelen oppfyller normen for skolehelsetjenesten.

– Derfor har byrådet, når vi har tildelt ekstra midler til skolehelse- og helsestasjonstjenesten, gjort dette ut fra et prinsipp om skjevfordeling, slik at de bydelene med størst levekårsutfordringer får mest. Fordi vi anerkjenner at det er andre behov i bydeler med store levekårsutfordringer, sier Thorkildsen. Hun understreker imidlertid at bydelen har ansvaret.

– Det er likevel opp til bydelen hvordan de bruker sine penger, og det er viktig at de prioriterer det forebyggende arbeidet for ungdom høyt når bydelen lager sine budsjetter. Vi har vært i dialog med Søndre Nordstrand, og forsikret oss om at de fremdeles ligger noe over normen for skolehelsetjenesten, men bydelen må selv vurdere om det er større behov.

Høy kriminalitet

Høyres Mehmet Kaan Inan, som sitter i helse- og sosialutvalget, svarer slik på spørsmålet om hans parti vil støtte KrFs forslag:

– Det er noe vi vurderer i forbindelse med revidert budsjett. Det viktigste for oss er at helsesykepleiertilbudet ikke er under minstenormen, sier han.

Han erkjenner samtidig at bydel Søndre Nordstrand har store utfordringer, og trekker spesielt fram høy kriminalitet med ung rekruttering samt at mange unge opplever negativ sosial kontroll.

– Vi skal følge nøye med

– Det har i lang tid vært utfordringer med skolehelsetjenesten i bydel Søndre Nordstrand. Det er det ingen grunn til å skjule. Det har vært tider hvor skoler har vært uten helsesykepleier i lang tid. Nå har det blitt bedre og bydelen oppfyller minstenormen, påpeker Mehmet Kaan Inan, som ikke vil slippe saken.

– Vi skal følge nøye med på situasjonen framover. I tillegg håper jeg også at tilbud som UngArena og fritidsklubbene i bydelen også blir benyttet av de unge, sier Mehmet Kaan Inan.