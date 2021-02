– Vi mener kommunen har behandla familiene som driver gårdene i Maridalen skikkelig dårlig.

Det sier leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Byrådets forslag til nye avtaler for bøndene i Maridalen har møtt sterk kritikk fra flere kanter siden de sendte ut forslaget i slutten av januar. Bondefamiliene i Maridalen har forpaktet – det vil si leiet og drevet – 9 gårder i Maridalen i over 100 år.

I 2014 ble det klart at byrådet ville forandre på forpakteravtalene, og i de siste åtte årene har det vært forhandlinger. Byrådet med MDG i spissen foreslo i år at gårdene skal legges ut på anbud ved generasjonsskifte, i stedet for at arvingene tar over driften, slik de har gjort i generasjoner. Saken skulle behandles i bystyremøte 24. mars.

– Gufs fra fortiden

Lederen av forpakterlaget i Maridalen, Per Skorge kalte de nye forpakteravtalene et gufs fra fortiden, og kommentator Aslak Sira Myhre skrev i Dagsavisen at: «tankegangen til datidens godseiere og storbønder i ferd med å bli gjeninnført i Oslo av et byråd bestående av De Grønne, Sv og Arbeiderpartiet.»

Fredag sist helg fikk bystyremedlem Ola Wolff Elvevold (SV) nok. Han skrev på Facebook at han hadde behov for

å si fra om at Oslo SV ikke støtter forslaget om å fjerne fortrinnet for arvinger, slik byrådet nå har foreslått:

«På grunn av måten denne saken er blitt behandlet i byråd, føler ikke jeg og SVs bystyregruppe oss forpliktet til å støtte forslaget. Vi kommer til å jobbe for flertall for en annen løsning. En løsning som gir forutsigbarhet for forpakterne, og for den langsiktige forvaltningen av Maridalen.»

Tre dager senere, på mandag denne uka kom byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) med en pressemelding om at de ønsker å sende forslaget tilbake til byrådet, for å kunne behandle det på nytt. De ber derfor Finansutvalget om å sende saken tilbake:

«Finansutvalget har stilt en rekke spørsmål til saken og ønsker bedre tid til å behandle den. Dette er en komplisert sak, så det kan jeg forstå. Siden vi uansett ikke rekker faredag(den dag et leie- eller tjenesteforhold opphører etter oppsigelse), forlenger vi kontraktene på nytt med ett år, slik loven åpner for. Jeg vil derfor be Finansutvalget om å sende saken tilbake slik at vi kan legge frem en nærmere vurdering av alternativene» skriver miljøbyråden i pressemeldingen.

Det vil ikke Rødt Oslo ha noe av.

Dagsavisen har tidligere skrevet om Gerd Myrvoll på 72 år. Hun har bodd på gården Store Brenninga i Maridalen i 1986. Nå vil hun at neste generasjon, Anne Myrvoll og hennes mann Ivar Ovesen, skal overta gården som Oslo kommune eier. Foto: Aslak Borgersrud.

Rødt slår nye forslag i bordet

Nå forteller Rødt til Dagsavisen at de kommer til å stille eget forslag til bystyremøte 24. mars. De mener at bøndene i Maridalen har måttet vente i altfor mange år og vil sikre dem en rask behandling.

– Den anbudspolitikken til byrådet skal vi ikke ha noe av. Vi vil gi forutsigbarhet til bondefamiliene. Vi gjør dette her av flere grunner. Vi mener kommunen har behandla familiene som driver gårdene i Maridalen skikkelig dårlig. Det har tatt såpass lang tid at det er flaut, sier leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri.

Mobasheri sier de har vært i kontakt med forpakterforeningen i et års tid, og at det selv har brukt lang tid på å ta stilling til saken fordi de ville komme med et riktig og grundig forslag. Det mener de å ha kommet frem til på gruppemøte mandag.

– Vi synes det er en skandale at byrådet legger opp til et anbudssystem i landbruket. Det skaper så mye uforutsigbarhet for bøndene og neste generasjon. Det er helt på sin plass at de får forutsigbarheten de ber om, slik at de som driver jorda får investert tid og krefter i den, og dermed drive den så godt som mulig. Oslo kommune kjøpte ikke jorda for å drive med anbud. Den typen anbud de ønsker å innføre nå er som en moderne versjon av godseier og leilending. De skal ikke kastes ut av hus og hjem når godseieren vil det, sier han.

Vil la neste generasjon få beholde gårdsdrifta

De foreslår at det legges til grunn at bruksretten gjelder i forpakterens yrkesaktive alder, og at bruksretten overdras til neste generasjon, hvis denne ønsker det. Forutsatt at det stilles krav til agronomutdanning og erfaring fra drift av gårdsbruk med lignende rammebetingelser.

Rødt Oslo utarbeider også forslag til forpaktningsavgiften og hvor ofte kontraktene fornyes som de ønsker å få behandlet på bystyremøte.

– Det virker som om MDG og resten av byrådet ikke forstår hva det er å drive en gård. Det er forpakteren som investerer i dyrt utstyr, og da må de kunne legge planer for lengre enn ti år. De må kunne ha forutsigbarhet for å ta opp lån til drift og innkjøp. Det er tragisk hvor lite forståelse MDG har av landbruk. Det viser etter mitt syn at de ikke aner hva jordbruk eller landbruk er.

Mobasheri frykter at dersom byrådet trekker forslaget tilbake vil de kunne stikke kjepper i hjula til bevegelsen og engasjementet rundt bøndene.

– Nå går vi tydelig ut som er et vippeparti. Vi håper de andre partiene i bystyret vil tilslutte seg forslaget eller stemme med oss, sier han.

– Inntrykket mitt er at Høyre, Venstre, FNB, Krf og Frp kommer til å støtte bondefamiliene, så er spørsmålet hva slags støtte de vil gi.

Gruppeleder i Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg. Foto: Mina Ræge.

Høyre ønsker behandling i bystyret

Oslo Høyre har ennå ikke fått diskutert saken i sitt gruppemøte i forkant av bystyremøte, men i likhet med Rødt mener de det er helt feil av byrådet å tilbakekalle saken.

– Bystyret må få lande denne avtalen fra Oslo kommune sin side. Disse folka må bli behandla på en skikkelig måte, og det er ingen god behandling med en ny årlig forlengelse av avtalen. Det er ille nok at man har bruk syv år på å fremforhandle en avtale, og fremdeles er ikke avtalen på plass. Vi er veldig innstilt på at bystyret skal få behandle denne saken, sier gruppeleder i Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg.

– Er dere åpne for å stemme på forslaget til Rødt, dersom dere er enig i forslaget?

– Det er det vi skal diskutere på møtet vårt. Det er for tidlig å si om vi er enig i forslaget deres, men vi ønsker å behandle saken på førstkommende bystyremøte. Disse folka fortjener å få saken sin avklart.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen. Foto: Terje Pedersen.

Ap mener byrådet bør få behandle saken

Per Skorge og forpakterlaget er lei av å vente i usikkerhet. I en pressemelding ber de Ap, SV og opposisjonen om å komme på banen og kreve en kort tidsfrist for byrådets nye behandling av saken.

– Jeg har forståelse for at forpakterlaget er utålmodige og ønsker en rask avklaring, sier leder av Oslo Ap og Finansutvalget Frode Jacobsen.

Men han sier de vil etterkomme byrådets ønske om å få saken i retur.

– Samtidig bør byrådet jobbe raskt med dette slik at forpakterne får en avklaring som gir dem langsiktighet og forutsigbarhet. Med bakgrunn i de samtaler og henvendelser vi har fått de siste ukene, så mener vi det er all grunn til å se om det er mulig å finne løsninger som forpakterne i Maridalen også synes er gode, og som gir dem forutsigbarhet og langsiktighet. Vi tror det er lurt at byrådet nå får saken tilbake, og få jobba skikkelig med dette. Det er et komplisert tema og jeg tror det er riktig at byrådet ser på dette på nytt og kommer raskt tilbake med et nytt forslag.

Bystyremedlem Ola Wolff Elvevold (SV). Foto: Privat.

SV håper på ny sak før sommeren

Bystyremedlem Ola Wolff Elvevold (SV) deler Aps vurdering om at det beste er om byrådet kommer med et nytt forslag.

– Du skrev at dere kommer til å jobbe for flertall for en annen løsning. Er dere åpne for å støtte et nytt forslag fra Rødt?

– Det er nok litt vanskelig å svare på. Det viktigste for oss er å få til en bedre løsning enn det som kom fra byrådsavdelinga. Jeg tror både kommunen og dem det gjelder er interessert i å få dette avklart, fordi det har pågått i veldig mange år, sier han.

– Vil dere være med på å sette en kortere tidsfrist for byrådets videre vurderinger?

– Jeg kan ikke love noe på vegne av byrådet, men jeg kommer til å jobbe for at det her skal gå så fort som mulig. Selv om nye kontrakter ikke vil være klare før om et år, så bør vi kunne lande på en politisk innstilling aller helst før sommeren.

