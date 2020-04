Minst 50 millioner kroner per måned. Det anslår Oslo kommune at de vil bruke ekstra på barnehager framover. Årsaken er at det krever betydelig med vikarressurser for å sikre at barnehagene driver forsvarlig i henhold til smittevernreglene. Per nå er 15 prosent av Oslo kommunes barnehageansatte fraværende, og det må dekkes opp med vikarer.

Barnehagene har kortere åpningstider enn vanlig, men de er fortsatt pliktet til å gi foreldre med samfunnskritiske jobber et ordinært tilbud. Og nå er det nok at kun en av foreldrene har en samfunnskritisk funksjon.

Fortvilet

– Vi er fortvilet over at regjeringen utvider tilbudet til foreldrene, men samtidig ikke kompenserer oss for de utgiftene vi nå har. Konsekvensene er at vi må kutte andre steder i kommunens tilbud. Og det er ikke akkurat slik at det trengs mindre til helsetjenester og eldreomsorg, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Hun reagerer sterkt på at regjeringen har vist til at de har styrket kommunene med fem milliarder kroner, og at det ikke er gitt noen signaler om mer.

– Vi er i en svært vanskelig økonomisk situasjon nå. Vi har ikke noe oljefond, og vi stiller opp med det tilbudet som regjeringen har lovet uten at vi vet hvordan den kjempestore regninga skal dekkes, sier Thorkildsen.

Uforutsigbar framtid

Hun påpeker også at barnehagene går en uforutsigbar tid i møte.

– Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Vi har heldigvis gode smittevernregler som vil sikre at eventuell smitte ikke vil ramme en hel barnehage, men blir sykefraværet høyere, vil det også koste mer i form av at vi trenger mer vikarer, sier hun.

– Helt illusorisk

Også direktør for Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, er bekymret for økonomien i barnehagene. Oslo kommune har lovet å dekke inn også deler av private barnehagers merkostnader, så tom kommunekasse er dermed også dårlig nytt for private barnehager.

– Oslo kommune har vært en foregangskommune i denne saken. Det er svært bra at de velger å likebehandle private og kommunale barnehager i denne situasjonen. Det er det få andre kommuner som gjør foreløpig, sier Lindboe.

Årlig driver hver tredje private barnehage i minus, sier Lindboe.

– Det er helt illusorisk å tro at vi kan ha barnehagene åpne med de smittevernsreglene som er, uten at det kommer en ekstraregning, sier Lindboe. Hun sier konsekvensene av at staten ikke bidrar med ekstra midler er at barnehagetilbudet blir dårligere.

– Vi må kutte i det vi kan kutte. Det vil bety kortere åpningstider for de gruppene som ikke er prioritert. Det vil bety mindre penger til vedlikehold, vikarer og det gir dårligere barnehager. Ser vi at det blir uforsvarlig, må enkelte barnehager i verste fall stenge, sier hun.

Vil foreløpig ikke kompensere

–Jeg har forståelse for at det er en krevende tid nå. Derfor har stortinget allerede bevilget 5 milliarder kroner ekstra til kommunene. De pengene kom forrige uke, og er blant annet ment til økt renhold. Vi må forvente at kommunene prioriterer dette.

Det sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til Dagsavisen. Hun mener behovet for kompensasjon må ses helhetlig på.

– Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og jeg mener ikke det er grunnlag for å kompensere særskilt for dette på nåværende tidspunkt. Men dette vil vi vurdere på nytt om sitasjonen blir langvarig. Vi må ha helheten før vi eventuelt lager nye krisepakker. Skole- og barnehage-Norge er også veldig forskjellig, så det er ikke naturlig å gi øremerkede midler til drift av skoler og barnehager, sier hun.