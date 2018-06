Oslo

Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler stilte i januar spørsmål til kommunalministeren om status for arbeidet med lovendringer for å hindre hyblifisering. SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski fulgte opp i april og stilte moderniseringsminister Monica Mæland et spørsmål hvor hun ba om en redegjøring for regjeringens arbeid.

Nytt spørsmål

«Å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon og såkalt hyblifisering er blant løftene i regjeringsplattformen. Jeg mener det kan være nødvendig med endringer i lov eller forskrift for å hindre utleiere i å dele opp allerede små leiligheter i mindre enheter for å maksimere profitt», het det i svaret fra Mæland.

– Nå skal jeg på nytt stille spørsmålet, og ønsker et svar på hvor langt de er kommet i arbeidet, og når vi kan forvente oss en endring i regelverket, sier Siri Gåsemyr Staalesen til Dagsavisen.

Staalesen er Aps boligpolitiske talsperson. I forrige stortingsperiode jobbet Jan Bøhler med disse problemstillingene. Bøhler var saksordfører da Stortingets kommunal og forvaltningskomité la fram innstillingen til Eierseksjonsloven i forrige stortingsperiode. I den innstillingen ønsket de å stikke kjepper i hjulene for «hyblifisering». En innstilling også Norske Boligbyggelag (NBBL) var involvert i.

– På bakgrunn av dette fattet Stortinget noen vedtak i forrige periode, som vi fulgte opp med spørsmål i spørretimen i januar. Da var svaret at de jobbet med saken, sier Staalesen.

Staalesen har fulgt Dagsavisens saker hvor boligspekulanter har kjøpt opp leiligheter i sentrum, og delt dem opp i mange små rom, uten fellesarealer, som leies ut til skyhøye priser.

Viktig sak

– Dette er en viktig sak for Oslos innbyggere. Både Jan Bøhler og jeg er ombud for Oslo, og derfor engasjerer vi oss i denne saken, sier Ap-politikeren.

– Jeg forventer at regjeringen følger opp problemstillingen NBBL og vi i Ap har jobbet med i mange år. At private bolighaier kjøper opp leiligheter og deler opp i så små enheter kan vi ikke akseptere. Det gir uverdige boforhold, det driver opp boligprisene og vi får en uheldig boligutvikling, sier Staalesen.

– Som dere har avdekket så utnyttes svake grupper som trenger et sted å bo, men som ikke har råd til et vanlig sted. Her er det altfor mange på altfor få kvadratmeter, sier hun.

Staalesen ønsker en sameielov mer lik borettslagsloven, hvor det er regulert hvem som kan leie, og hvordan den enkelte leilighet kan bygges om.

Staalesen har tatt initiativ, i Ap, for å utvikle en ny helhetlig boligpolitikk for Norge.

– Vi vil gi folk muligheten til å bo godt i hele landet. Vi vil gjøre det lettere for førstegangskjøpere å etablere seg. Både i byene hvor prisene presses opp, og ut over i landet hvor det er slik at bygger man seg en ny bolig, så faller den i verdi i det øyeblikk nøkkelen settes i døra. Det er en utfordring som er en reell boligpolitisk problemstilling, sier hun.

