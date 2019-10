– Vi er bekymret for at regjeringen utsetter arbeidet med CCS så mye at vi mister viktig kompetanse i arbeidet for å få etablert fangst og lagring av CO2 i Norge, sier stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken.

Som Dagsavisen skrev onsdag står og faller Oslos klimaambisjon om å kutte 95 prosent av alle utslipp innen 2030 på Fortum Varmes gjenvinningsanlegg på Klemetsrud. I dag står anlegget bak 14 prosent av Oslos klimagassutslipp, noe som tilsvarer 200.000 biler.

Anlegget er et av to prosjekter staten vurderer å gi støtte til et fullskala renseanlegg for CO2. Ryker det prosjektet kan Oslo vinke farvel til det ambisiøse kuttmålet.

Kan bli utsatt

Direktør for karbonfangstprosjektet, Jannike Bjerkås, sa til Dagsavisen onsdag at de venter en avgjørelse fra regjeringen i september neste år. Men den avgjørelsen kan bli utsatt til 2021. Det varslet olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i sommer.

Nå mener SV at regjeringen må forplikte seg til å foreta en såkalt investeringsbeslutning neste år, som de tidligere har lovet.

– Vi mener at regjeringen må komme med et soleklart løfte om at det tas en investeringsbeslutning neste år, sånn at vi holder oppe farten i arbeidet med å få på plass dette. Regjeringen stod bak en kraftig forsinkelse for dette for noen år siden, til store protester fra næringslivet, industrien og miljøorganisasjonene. Vi frykter det vil gjenta seg når de åpner for å utsette beslutningen til 2021, slik de har åpnet for, seinest i trontalen, sier Haltbrekken.

En av grunnene til at regjeringen vurderer å vente med avgjørelsen er at de vil ha alle tall og fakta på bordet før de tar en avgjørelse om å spytte inn milliarder i et CCS-prosjekt. Likevel mener Haltbrekken at de bør sende signaler allerede i statsbudsjettet som legges fram mandag om at en avgjørelse skal tas så raskt som mulig.

Pilotprosjekt

– Det de sier på Klemetsrud er at de har gjennomført pilotprosjektet. De begynner å bygge ned organisasjonen i november. Nå må regjeringen komme med klare signaler og løfter om at tempoet skal holdes oppe. Vi vet at CCS er helt avgjørende i kampen mot klimakrisen. Norge har nærmest gudegitte forutsetninger for å gå i front med dette. Vi har mulighet til å lagre CO2 på norsk sokkel. Og vi har de økonomiske musklene som skal til for å gå i gang med dette nå. Vi kan bli verdensledende på dette, men da må vi starte nå, sier Haltbrekken, og legger til:

– Det bør komme klare løfter fra regjeringa i statsbudsjettet om at en investeringsbeslutning skal tas av Stortinget i 2020. Da kan også aktørene forberede seg og være klare til det.