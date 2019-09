Været skaper også trafikale problemer i morgentimene, og Vegtrafikksentralen advarer mot mye vann i veibanen. Spesielt Fredrikstad er rammet.

– Det er mange bekker og elver som renner over, og det er generelt mye vann i veibanen. Bjølstadtunnelen er helt stengt, og det samme er fylkesvei 109 ved Freskoveien. Det meldes også om særs vanskelig fremkommelighet flere steder på Gressvik, og i Veumveien renner en bekk ut over sine bredder, sier trafikkoperatør Thomas Eriksen i Statens vegvesen til Fredriksstad Blad.

Flere bilister i Fredrikstad melder også om motorstopp grunnet de store vannmengdene, melder Øst politidistrikt.

Oversvømmelse

Mange har også kontaktet brannvesenet og politiet om oversvømte kjellere.

– Vi mottar mange telefoner fra fortvilte huseiere som har problemer med vann i kjellere osv. Politiet har dessverre ikke mulighet/utstyr til å bistå med slike utfordringer. Ber om at publikum ikke belaster politiet unødig med slike henvendelser, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Vil avta

– Det er et tordenvær som kommer sørfra med kraftig regn. Det vil pågå noen timer og vil avta utover morgenen og formiddagen, sa statsmeteorolog Helge Strand til VG like før halv seks. Han antok da at det verste ville være over rundt klokken 9.

Til TV 2 sier Storm-meteorolog Camilla Albertsen at det er Oslo, Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark som har fått de kraftigste regnbygene.