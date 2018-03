Politiet melder på Twitter at brannvesenet fortsatt ikke har kontroll på brannen ved Norsk Gjenvinning i Haraldrudveien.

To personer er kjørt til legevakten med lettere røykskader, men det er ikke meldt om savnede.

Politiet evakuerer personer som befinner seg i området, samtidig som de ber folk holde seg unna området på grunn av den store røykutviklingen.

Det var klokken 09.45 at politiet meldte om en kraftig brann ved Norsk Gjenvinning. Det ryker kraftig og beboere i nærheten anmodes om å holde vinduer og dører lukket. Oslo brann- og redningsetat melder på Twitter at alle som opplever brannrøyk i Ulven- og Helsfyr-området må lukke vinduene.

Politiet fryktet tidlig at den overtente bygningen skulle kollapse.

Et bygg er overtent, med mye åpne flammer og mye sort røyk. Vi frykter at dette bygget kan kollapse, og brannvesenet jobber med slukking. Røyken trekker også mot toglinjen som passerer like ved, men inntil videre går togene som vanlig. Fortsatt ikke meldt om skadde eller savnede