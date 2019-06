Oslo-politiet meldte om brannen klokken 9.08 mandag morgen. Det brant da kraftig i et eldre trehus i Hasleveien på Carl Berner og det er fortsatt mye røyk på stedet.

Flere beboere skal ha evakuert seg selv, ifølge politiet.

– Det er observert tre personer som har hoppet ut av huset, to av disse har stukket av, så vi har ikke full oversikt over hvor mange som har vært i huset, men det er ikke funnet noen andre der, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

På Twitter opplyser politiet klokken 10.45 at en mann i 50-årene er pågrepet, mistenkt for å ha noe med brannen å gjøre. Han er en av de som hoppet ut fra et vindu i boligen.

Eldre bolig

Ifølge VG har brannmannskapene gjennomsøkt én etasje uten å finne noen personer der, men er ikke ferdig med søket andre etasje. Søket vanskeliggjøres av den kraftige varmen på stedet.

Huset er en eldre enebolig i tre som i utgangspunktet skal være ubebodd, men ifølge politiet kan det være personer fra rusmiljøet som har hatt tilhold der. Politiet har en hundepatrulje på stedet som leter etter den tredje personen som ble observert.

– Det kommer også flere smell fra huset, noe som skyldes flere små gassbeholdere, men de er ufarlige, sier Stokkli.

Kontroll

Brannvesenet har begynt slukningsarbeidet og skal ha kontroll over brannen. Det er nå liten fare for spredning til nabobygget.

Politiet ber beboere i nærområdet om å holde vinduer og dører lukket på grunn av mye røyk i området.

Boligen skal ha vært ubebodd siden 2015, men ifølge naboer skal bygningen ha blitt brukt jevnlig av forskjellige personer. For ett år siden brant det i et tilhørende garasjeanlegg, skriver VG. Bygningen skal også ha vært vedtatt vernet av kommunen.