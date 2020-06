Kraftig brann i enebolig på Nordstrand

Meldingen om boligbrannen i Nordstrandveien kom klokken 22.22 mandag.

Kort tid etter meldte politiet at boligen var overtent. Alle som bor i huset, er evakuert og gjort rede for.

– Det var to personer hjemme, men begge kom seg ut i god behold, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

På grunn av den kraftige røyken blir folk i nærheten bedt om på lukke vinduer.

– Nå er i all hovedsak alle de store flammene slått ned, men det er for tidlig å si at vi har kontroll på brannen. Vi har klart å hindre spredning til nærliggende bygg og vegetasjon, og det var et mål i seg selv, sier vaktkommandør Glenn Gulbrandsen ved 110-sentralen i Oslo klokken 23.45.

Ni brannbiler ble sendt for å delta i slukkearbeidet, og brannvesenet kommer til å fortsette innsatsen på stedet i flere timer til.

Det meldtes om mye røyk i området rundt midnatt.

Politiet har på Twitter bedt folk om å holde seg unna området rundt huset:

politiet ber skuelystne om ikke å komme for nært brann åstedet. Vi trenger plass — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 15, 2020