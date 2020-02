Myndighetene forbereder seg på et scenario der én av fire nordmenn blir smittet. Torsdag ettermiddag satt det personer i hjemmekarantene i ti norske fylker, ifølge NRK.

Flest av dem sitter i Oslo, der 50 personer nå er i hjemmekarantene. «Personer som er prøvetatt vil anbefales hjemmeisolering inntil prøvesvar foreligger», skriver bydelsoverlege Anita Jeyanathan i Østensjø bydel om de 50 personene som nå sitter i viruskarantene i Oslo.

I en e-post til Dagsavisen forteller hun at alle de 50 nå er testet for koronaviruset covid-19.

Planlegger for 25 prosent

Myndighetene anbefaler at man ved mistanke om smitte tar kontakt med fastlege eller legevakt per telefon, og dermed ikke møter opp fysisk. På en pressekonferanse torsdag sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet at norske helsemyndigheter nå planlegger for at så mange som 25 prosent av befolkningen blir smittet av det nye viruset.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenarioet Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom, sa han. Hvis en så stor andel av befolkningen blir smittet, kan det videre føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser, og kanskje må mellom 1.400 til 2.800 personer ekstra få intensivbehandling.

Kraftige tiltak

Myndighetene er forberedt på å sette inn kraftige tiltak dersom mange mennesker blir smittet. De omfatter alt fra å redusere bruken av offentlig transport og andre reiserelaterte grep, til å omdisponere helsepersonell og å sette inn tiltak i skoler og barnehager.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet minner imidlertid om at de viktigste tiltakene mot smitte kan man selv stå for, med gode håndvask- og hosterutiner.

Får svar dagen etter

Bydelsoverlegen i Østensjø bydel i Oslo er sparsom med informasjon om de 50 personene som nå sitter i karantene, og svarer ikke på om de har vært på reise, eller har symptomer på sykdommen som forårsakes av koronaviruset.

Men de som er testet, kan som regel få svar på ettermiddagen dagen etter at prøven er tatt. De må isolere seg hjemme helt til svaret er klart, og kan ikke ha kontakt med andre. Dersom prøvesvaret er negativt, oppheves karantenen, ifølge bydelsoverlegen.

Hun understreker videre at kommunen følger situasjonen tett i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Tester noen av de 50 personene positivt, vil de følge FHI s retningslinjer for å ta vare på dem.