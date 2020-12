– Jeg er veldig glad. Nå har vi brukt året på å snakke om økende smittetall og nye bølger. For første gang snakker vi nå om vaksinen som et lys i tunnelen. Dette er første steg mot normalitet, sier helsebyråd i Oslo kommune, Robert Steen (Ap).

Han forteller at Norge i første omgang får omlag 10.000 vaksinedoser, og 8.000 av disse skal til Oslo.

Prioriteringen

–Det er en aperitif nå, og så kommer det løpende mange flere doser framover. Rundt påske vil Norge ha fått 700.000 doser, som holder til 350.000 mennesker, da alle må ta to doser hver, forklarer byråden.

Han understreker at det fortsatt vil være en liten andel av befolkningen som får tilbud om vaksinasjon. Og prioriteringen er som følger:

Sykehjemsbeboere

Personer over 65 år

Personer under 65 år i risikogruppe

Personer mellom 18 og 65 år (se utvidet info om vaksinasjonsplanen nederst i saken)

Det er Pfizer/BioNTech som leverer vaksinen Norge får, og denne krever lagring på 70 grader minus. Staten har ansvaret for framskutte lagringsplasser, forteller Steen.

Vaksinen kommer trolig til Norge julaften, ifølge FHI. Illustrasjonsfoto: Dado Ruvic/Reuters/NTB

– Når dosene distribueres til kommunene må de brukes innen fem dager. Dette tror jeg blir en større utfordring i mer grisgrente strøk enn i Oslo. I første runde skal 4.100 sykehjemsbeboere på 43 ulike lokasjoner får vaksinen. Dette er det Sykehjemsetaten som gjennomfører.

Sykehjemsetaten har ansvar

–Trapper dere opp bemanningen for å sikre at dette går knirkefritt?

–Det ser ikke ut til at det er behov for det. Sykehjemsetaten har gode rutiner for influensavaksinen, så dette blir ganske likt, mener Steen.

Etter at sykehjemmene har fått sitt, er det omlag 83.000 mennesker over 65 år som vil bli kontaktet.

–Vi lager bydelsvise vaksinasjonssentre med to skift sju dager i uka. Den maksimale kapasiteten blir på 4.200 vaksinasjoner per bydel i uka. Men det er lite trolig at vi trenger såpass stor kapasitet. Tilgangen på vaksiner kommer til å være flaskehalsen i dette, sier Steen.

Ikke ringe

Han understreker at Oslo-folk må forstå at det er strenge prioriteringer for hvem som får vaksine.

–Det er ingen grunn til å slenge seg på sykkelen eller t-banen og oppsøke sitt bydelssenter. De som skal ha vaksine blir kontaktet. Ikke ring, fastlege, ikke ring bydelen. Vi ringer deg, sier Steen.

Det har vært mye debatt om kommunikasjonen av smitteverninformasjon, blant annet til grupper som ikke behersker godt norsk.

–Er du bekymret for at borgere kan unnlate å møte til vaksinasjon på grunn av manglende kommunikasjon, eller på grunn av skepsis?

–Det er naturlig at det er en del som er skeptiske. Det skal vi ha respekt for. Mennesker må få ta egne informerte valg, men vi som myndigheter må gi god nok informasjon om vaksinen, så folk forstår at det er trygt. Det er ikke mindre trygt med denne vaksinen enn andre vaksiner, sier Steen.

Dette er informasjonen Oslo kommune har sendt ut fredag:

Vaksineringen vil starte med Pfizer/BioNTech, under forutsetning av godkjenning 21.12.

Kommunen legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på følgende prioriteringer:

• Beboere i sykehjem • Eldre over 85 år • Eldre over 75 år • Eldre over 65 år • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som øker risiko for alvorlig sykdom og død. • Generell befolkning 18-64 år

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. Kommunen jobber med å skaffe oversikt over disse.

Trinn 1 – Beboere i sykehjem

Ansvar for vaksinering av beboere i sykehjemmene legges til Sykehjemsetaten, med oppstart i desember 2020 eller så snart første vaksinedoser kommer til Norge.

Trinn 2 – Befolkning over 65 år

Kommunen vil vaksinere eldre over 65 år etter fallende alder. Inkludert i disse vil være hjemmetjenestebrukere som ikke kan ta seg til vaksinasjonsstedene som opprettes. Følgende vil få ansvaret for dette trinnet:

• Bydelsvise vaksinasjonssteder: Hver bydel etablerer ett vaksinasjonssted som gradvis bygger opp kapasitet etter behov og tilgjengelige vaksiner • sentraliserte vaksinasjonssentere: Kommunen v/Helseetaten legger plan for aktivisering av større vaksinasjonssentre dersom store mengder vaksiner ankommer og skal distribueres samtidig.

Trinn 3 – Befolkning under 65 år med risikofaktorer

Kommunen anser det som hensiktsmessig å trekke fastlegene inn i vaksinering av denne gruppen siden de kjenner gruppen godt og har en viktig rolle i å identifisere målgruppen, med forbehold om forsvarlig distribusjon av Pfizer-vaksinen eller kjølevaksine dersom det er tilgjengelig på dette tidspunktet. Alternativt trekkes fastlegene inn kombinasjon med de bydelsvise og/eller de store vaksinasjonssentrene.

Trinn 4 – Befolkning 18 til 65 år

Trinn 4 vil gjennomføres med samme vaksinasjonssteder som trinn 2 og 3. I tillegg vil planer for ytterligere vaksinasjonssteder legges. Detaljerte planer for dette vil legges tidlig 2021 for å sikre at kommunen er i forkant.

Både volum og ankomsttidspunkt for vaksine til Norge er svært usikkert og kommunen vil fortløpende justere og tilpasse planen etter den løpende informasjonen vi mottar fra sentrale myndigheter.

Innbyggerne vil bli kontaktet med time til vaksinasjon.