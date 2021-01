I en undersøkelsen (400 besvarelser i Oslo. 2.868 på landsbasis) forteller tre av fire serverings- og utelivsbedrifter i Oslo at de har mistet mellom 75-100 prosent omsetningen sin de siste fire ukene sammenlignet med samme tid i fjor.

Frykter oppsigelser

– Hver femte bedrift i Oslo, uansett bransje frykter konkurs. På landsbasis, hver sjuende, sier regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli til Dagsavisen.

Regionsdirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli. Foto: Mimsy Møller

På landsbasis sier 15 prosent sier at de har gjennomført oppsigelser, og 17 prosent sier at de har planer om oppsigelser.

For Oslos del har 39 bedrifter i NHO reiseliv innen servering og uteliv svart. 36 prosent sier at de har gjennomført oppsigelser. 77 prosent at de har planer om det. 72 prosent har svart at de har likviditetsproblemer, og 82 prosent sier at det er en reell risiko for å gå konkurs.

Samtlige har hatt lavere etterspørsel de siste fire ukene, og alle har hatt et omsetningsfall på 76 prosent eller mer.

– Det er vanskelig å være kritisk til nye tiltak i en begrenset periode. Både vi og myndighetene er bekymret for en smitteoppblomstring. Men en de nye tiltakene rammer svært mange. Så vi håper tiltakene er treffsikre og kan tas ned om få uker, sier Nina Solli til Dagsavisen.

– Mister vi kontroll på smitten, vil det ramme bransjen enda hardere, sier hun.

NHO Viken Oslo-direktøren er opptatt av bedre kompensasjonsordninger.

– Først og fremst må vi ha en forutsigbar kompensasjonsordning. Det koster storsamfunnet mer å miste bedrifter, enn hva kompensasjonsordningen koster, sier Nina Solli.

Også Fellesforbundet deler NHOs bekymring.

Mens ølkranene forblir tørre, renner pengene fortsatt ut for uteliv og restaurantbransjen, som mest av alle merker regjeringens restriksjoner på kroppen.

– Vi skulle ønsket oss større forutsigbarhet, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet til Dagsavisen.

Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Vi tar innover oss myndighetenes restriksjoner, som vi gjorde i våres. Det er et inngripende tiltak, men vi tar det til etterretning, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet til Dagsavisen.

Konkurser

Han forteller om mange fortvilede bedrifter og ansatte, som ser penger og arbeidsplasser forsvinner i stort tempo.

Utelivs og serveringsbransjen fikk en ny kalddusj søndag, da regjeringen forkynte nasjonal skjenkestopp, og nye restriksjoner i minst 14 dager til.

Allerede 6. november innførte Oslo full skjenkestopp. Og fikk raskt følge av andre byer, som blant annet Drammen og Lillestrøm.

Tørre kraner

Siden har kranene vært tørre, både på restauranter og puber. Noe som ikke minst ødela hele julebordsesongen.

Mange hadde håpet at regjeringen ville lette på restriksjonene over nyttår, men i stedet ble de strenge tiltakene forlenget til bransjens store fortvilelse.

– Mange har rett og slett gitt opp og stengt dørene. Selv om de ikke gikk konkurs, sier Clas Delp til Dagsavisen.

– Isolert sett ville ikke en 14 dagers skjenkestopp i januar vært det verste. Men vi har 10 måneder med restriksjoner og skjenkestopper bak oss. Mange har bare gitt opp og stengt dørene. Andre har gått konkurs. Og det vil komme flere konkurser og nedleggelser i tiden fremover, sier han.

Bølge nummer to

I sommer, da smittetallene var på sitt laveste, ble det fra myndighetenes side advart mot en smittebølge nummer to.

Og den kom.

– Dette visste regjeringen, og de burde hatt kompensasjonspakker klare. De tiltakene som har kommet har vært uforutsigbare, og det har ikke vært noen langsiktighet i dem, sier Clas Delp.

– Man må også se en sammenheng mellom støtteordninger og dagpenger til permitterte og oppsagte ansatte. Det burde vært en tidslinje her som holder til denne situasjonen er over. De som har gitt opp, ville kanskje ikke gjort dette med mer forutsigbarhet, sier han.

Han har et håp om å en lysere tid for bransjen nærmere sommeren.

– Det kommer en tid hvor folk igjen ønske rå gå ut og kose seg med mat og drikke. Bransjen vil gjenoppstå, og jeg tror utelivs og restaurantbransjen vil komme fortere på beina enn reiseliv. Jeg tror vaksinen er avgjørende for hvor fort, men jeg håper nærmere sommeren, sier han.