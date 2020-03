Oslo Forliksråd er den rettsinstansen som behandler flest saker i løpet av et år i Norge. Som følge av koronautbruddet har forliksrådet valgt å utsette alle rettsmøter de kommende to ukene. Fordi forliksrådet behandler så mange saker sliter de nå med å nå ut til parter som egentlig skulle møtt i retten i denne perioden.

Asbjørg Lyngtveit er dommer i forliksrådet. Lyngtveit forklarer at rådet nå forsøker å nå ut til flere hundre personer som er stevnet til rettsmøter.

– Per uke behandler vi rundt 100 saker fordelt på fire avdelinger i Oslo forliksråd. Hver avdeling har gjennomsnittlig åtte saker per dag. I løpet av en uke møter det gjerne mellom 300 til 400 mennesker hos oss, sier Lyngtveit som forklarer at det byr på store problemer å kontakte mellom 600 til 800 mennesker på kort varsel.

– Det er veldig krevende for forliksrådet å få tak i folk. I utgangspunktet har vi kun adresser, ikke telefonnummer. Det er også en del parter som sitter i karantene nå, sier Lyngtveit som påpeker at forliksrådet er en lavterskeldomstol hvor parter kan møte uten advokat, noe som gjør jobben med å kontakte vanskeligere.

Pålagt å møte

Tidligere denne uken ble det klart at Oslo Tingrett utsetter alle nye rettsaker. Foreløpig gjelder det omkring 30 rettsmøter, melder NTB. Oslo forliksråd behandler omtrent 30 saker om dagen ifølge Lyngtveit som understreker at forliksrådet i Oslo er det eneste i landet med fulltidsansatte:

– Det er mengden saker som er så spesielt i Oslo. Vi er 12 dommere som behandler 15.000 saker i året, sier Lyngtveit.

Ifølge Lyngtveit er partene tradisjonelt pålagt å møte i forliksrådet dersom de er stevnet. En av bekymringene er at folk skal reise unødig, også langveisfra:

– Det blir ofte avtalt verneting i Oslo. Typisk vil dert være et forsikringsselskap eller en mobiloperatør som har hovedkontor i Oslo som pålegger parten i en rettstvist å møtes her. Det er mange som drar fra Finnmark eller Nord-Vestlandet for å tale sin sak, sier Lyngtveit.

Kan få konsekvenser

Det er ikke bare bomtur og potensiell utsettelse for korona-smitte som gjør utsettelsene vanskelig. Løpende saker kan også føre med seg økonomiske konsekvenser for involverte parter.

– En del inkassosaker vil kunne løpe videre, og det kan bli store renter. Det er ikke med lett hjerte vi nå utsetter saker, forteller Lyngvteit og legger til:

– Ellers er det jo også en belastning for folk å bli gående og vente. Det gjelder både personlig og økonomisk.

