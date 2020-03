Norges Boligbyggerlag (NBBL) mener staten bør bruke Husbanken som krisebank, og ikke minst fremskynde nødvendig vedlikehold på offentlige bygg, veier, infrastruktur, sameier og borettslag.

Under koronakrisen har Nav registrert en tredobling av antallet arbeidsledige innen bygg og anlegg, fra 8.200 til 24.450 (per 24. mars).

Det får NBBL-sjefen til å reagere.

Les også: Slik opprettholder brannvesenet bemanningen under korona-krisen (pluss)

Krisebank

– Regjeringen bør bruke Husbanken som en krisebank. Husbanken er eid av staten selv, og de har full kontroll over virksomheten. Ved å forsterke tilskuddsordninger og øke lånerammene kraftig får vi fart i vedlikehold og rehabilitering av norske boliger. Det er målrettede og tidsavgrensede tiltak som gir rask effekt. Tilsvarende vedlikeholdsløft kan skje for offentlig eide bygg, veier og infrastruktur, sier administrerende direktør i Bård Folke Fredriksen i NBBL til Dagsavisen.

– Vårt poeng er at skal vi kickstarte Norge etter en slik krise, må det kraftfulle tiltak til, sier Folke Fredriksen.

Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

I dag stopper byggeplasser opp på grunn av koronakrisen, og det blir utsettelser og forsinkelser på nye prosjekter.

– Også utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, tekniske tjenester og rehabilitering stoppes eller utsettes, sier Folke Fredriksen.

Les også: – Folkelig angst og frykt skaper hamstring

– Hvis planer for fremtidig vedlikehold, tekniske tjenester og prosjektering nå stopper opp, frykter jeg ledigheten kan vare og oppturen blir enda mer krevende, sier NBBL-direktøren.

Han mener at slike planer kan utarbeides nå, sånn at det fysiske arbeidet kan settes i gang så fort det er mulig når krisen er over.

– I den tiden vi er inne i nå, med masse smitteverntiltak, er det begrenset hva som kan gjøres av fysisk arbeid, sier han.

Bygg og anlegg er fastlands-Norges største industri og sysselsetter 250.000 ansatte. Over hele landet er bransjen berørt av koronakrisen.

– Samtidig er det store behov for vedlikehold av bygg, veier og offentlig infrastruktur. Arbeid som likevel bør gjøres, og nå kan fremskyndes, sier han.

Les også: Startet digital fritidsklubb for ungdom

Tiltaksliste

NBBL har foreslått en tiltaksliste for myndighetene som vil stimulere til aktiviteter i borettslag og sameier som kan pågå nå, samtidig som det tilrettelegger for aktivitet som kan settes i gang umiddelbart etter at smittesituasjonen er bedret.

Økte tilskuddsrammer til tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner til borettslag og sameier.

Økt låneramme og tilskudd til rehabilitering i Husbanken.

– Bestilling og arbeid med tilstandsvurderinger/vedlikeholdsplaner kan skje nå. Hvis norske borettslag og sameier får et kraftig incentiv til å sette i gang med dette nå vil det kunne utløse mye arbeid. Samtidig som slike planer er nødvendige for at større oppgraderingsprosjekter kan dra landet ut av krisen når smitteverntiltakene tillater full drift, sier Fredriksen.

Les også: Færre ambulanseoppdrag under koronakrisen

– Borettslag og sameier representerer en svært stor etterspørsel etter oppgradering og vedlikehold som kan forbli utløst dersom regjeringen stiller økte lånerammer og tilskuddsmidler til disposisjon. Borettslag, sameier og Husbanken samhandler svært godt. Dermed kan lånerammer og tilskudd disponeres etter hurtig saksbehandling, sier Folke Fredriksen.

Brev til regjeringen

Bård Folke Fredriksen og NBBL sendte i forrige uke et brev til statsrådene Jan Tore Sanner (H) (finansminister) og Nikolai Astrup (H) (kommunal og moderniseringsminister) samt finanskomiteens medlemmer.

Les også: Marianne Borgen: – Vær nær uten å være fysisk nær

«NBBL foreslår tidsavgrensede tiltak som bør vedtas av Stortinget så snart som praktisk mulig, slik at effekten av tiltakene kommer raskt når korona-sitasjonen og smitteverntiltak gjør det mulig gjenoppta normalt arbeid. Finansiering og planlegging av tiltakene bør skje nå», skriver NBBL i brevet.

– På denne måten kan bransjen raskt å få hjulene i gang slik at den økonomiske nedturen blir så liten som mulig, og antallet arbeidsledige og permitterte så lavt som mulig, sier Bård Folke Fredriksen.

Videre skriver de i brevet til regjeringen:

«Norske boligbyggelag har mange rehabiliteringsprosjekter klar til gjennomføring eller på terskelen til gjennomføring, viser tilbakemeldinger til NBBL. Årlig rehabiliterer norske boligbyggelag for 15 milliarder kroner. Regjeringen og Stortinget kan derfor raskt stimulere økonomien ved målrettede, tidsavgrensede tiltak nå. Dette er tiltak som også vil bidra til en oppgradering av blokkbebyggelse som vil være nyttig for å gjøre eksisterende boliger bedre egnet for de mange framtidig eldre beboere og bidra til å gjennomføre energibesparende tiltak i eksisterende bygg. Dette er tiltak som det så langt har vært utfordrende å realisere».

NBBL ønsker å øke Husbankens låneramme med fem milliarder kroner, for å gjøre det det mulig å fremskynde vedlikeholdsprosjekter, større rehabiliteringsprosjekter eller å oppgradere eksisterende borettslag og sameier.

– Mange borettslag og sameier har planer om store prosjekter som skifte av tak, fasader, rehabilitering av bad og balkonger. Økte låneramme fra Husbanken kan være med å fremskynde dette, sier Folke Fredriksen.

10 milliarder

De ønsker også å øke lånerammene med 10 milliarder, som skal gå til finansiering og forsering av boligprosjekter som forsinkes.

Bård Folk Fredriksen har presentert planene for statssekretærene i Finansdepartementet og kommunal og moderniseringsdepartementet.

– Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger ennå. Noe vi heller ikke hadde ventet. De har vært opptatt nok med de generelle krisepakkene, sier han.

Også de tre kommunale foretakene Undervisningsbygg og Omsorgsbygg og Kultur- og idrettsbygg forserer vedlikehold og rehabilitering nå under krisa.

I dag står mange skolebygg, barnehager og idrettsanlegg tomme, og da benyttes anledningen til å forsere både «våronna», og nødvendig vedlikehold.

Også utearbeider i skoler og barnehager som vanligvis gjøre nå om våren, forseres.

– Byggforetakene våre igangsetter vedlikeholdsprosjekter raskere som en direkte følge av Koronasituasjonen. Undervisningsbygg gjennomfører nå en rekke prosjekter som er bestilt av Osloskolen. Alt fra arbeider på tak, fasader, gulv, til bytting av vinduer og rensing av ventilasjonsanlegg utføres nå. De fremskynder også vårrengjøringen av utearealene i skolen og Omsorgsbygg har startet våronna i stengte barnehager. Det samme gjelder for enkelte idrettsbygg, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap til Dagsavisen.

Positiv

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad er positiv til tiltakspakkene NBBL foreslår.

– Jeg synes dette er gode og viktige tiltak. Byggebransjen har tradisjon for i motkonjunktur som nå, å komme med tiltak når det går nedover, sier Steinar Krogstad til Dagsavisen.

– Vi vet fra tidligere at slike tiltakspakker har en god effekt, og at det skaper sysselsetting, sier han.

Han mener at det i nedgangstider er gunstig å oppgradere og rehabilitere.

– Da kan man oppgradere uten å tenke på at man skal ha nye leietakere inn, som man har ved nybygg, sier han.