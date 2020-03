Såre hender av såpevask og antibac. Varme albuer i stedet for kalde håndtrykk. Mistenksomme blikk på den som hoster. Og er det ikke litt mer glissent på trikken?

Dagsavisen tok tirsdag formiddag en T-banetur rundt i byen for å sjekke om korona-viruset påvirker Oslo-folks hverdag.

– Helt ærlig, vi er ikke så bekymra. Man kan jo ikke stoppe å leve.

BI-studenten Marte Enoksen (21) har nettopp møtt klassevenninna Anethe Nilsson (22) på perrongen på Majorstuen. Med en klem.

– Dere har ikke slutta å klemme, altså?

– Nei. Vi tenker på det, men glemmer det bort.

Jentene er på vei til forelesning i Nydalen, og tenker i grunnen fint lite på viruset som herjer. En gutt i klassen havnet i karantene, han er friskmeldt.

– Jeg er mer bekymret for de gamle, sier Anethe. Marte forteller at hun har en farmor og farfar som har hamstret varer og ikke beveger seg ut av huset for tida.

Den eneste forholdsregelen venninnene har tatt, er å vaske henda hele tiden.

Håndvask og hansker

Det er de ikke alene om. Wivian Thunestvedt (58) sitter og lader mobilen på banen på vei til Nationaltheatret. Hun skal på senvakt.

– Jeg vasker hendene ofte. Sikkert 10-12 ganger om dagen. Ellers prøver jeg kanskje å unngå folk som hoster, og er litt mer forsiktig med håndhilsing.

Bortsett fra det tar hun livet med ro.

– Jeg prøver å ikke la meg fanget av stresset. Enkelte får jo full panikk.

Men særlig panikk er det ikke på T-banen i Oslo tirsdag formiddag. Det nærmeste vi kommer er to asiater med munnbind. En eldre dame forteller at hun har begynt å gå med hansker og unngår t-banen i rushtiden. En bestemor med barnebarn er på vei til Naturhistorisk museum på Tøyen. Hun tenker ikke på korona-viruset i det hele tatt.

Men hun BI-studenten Marte. Var hun ikke påfallende hes i stemmen?

– Jeg hadde bare en skikkelig god fyllekule i helga. Folk ser litt rart på meg. Men jeg har ikke korona, altså. Jeg lover.

Endret rutiner

192 personer hadde mandag testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge FHI. Tirsdag var seks pasienter innlagt på sykehus. Anbefalinger om å holde seg unna store folkemengder, har imidlertid ikke ført til noen merkbar endring i folks daglige reisevaner, opplyser både Ruter og Vy til Dagsavisen.

– Det er fortsatt stor reiseaktivitet på våre tog/busser, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

Han forteller at Vy følger de nasjonale rådene som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

– Vi har endret rutiner på renholdet på togene, og vasker flater som mange berører med desinfeksjonsmiddel, sier han.

Ser ikke effekt

Ruter opplyser om at de ikke har tall på antall reisende, som gjør at de kan se noen oppgang eller nedgang i antall reisende per dag.

– Vi kan derfor ikke se noen effekt av virusutbruddet på kollektivtrafikken og vi har derfor ikke noe grunnlag for å si om folk eventuelt velger andre transportmidler, skriver pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen i en e-post.

Av tiltak Ruter har innført for å hindre smitte, er informasjon om god håndhygiene, bruk av papirlommetørkle og hosting i albuen. I tillegg har de gjort hånddesinfeksjon tilgjengelig for ansatte og besøkende hos Ruter.

Korona: Regjeringen endrer permitteringsvedtak

– Ut over det har ikke helsemyndighetene kommet med anbefalinger for kollektivtrafikken, men vi følger situasjonen tett og vil følge råd og anbefalinger vi får fra de som har helsefaglig kompetanse, skriver Johansen.