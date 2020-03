Gleden over å ikke møte andre mennesker har sjelden vært større. Når 28-år gamle Mats Krüger Svensson legger opp en løperute slik den han nettopp gjorde gjennom Oslos gater var det ikke like folksomt som det pleier. Han la nemlig opp en løperute som sett ovenfra på kartet liknet et gammelt kunstverk, en tur på 14 kilometer som tok rundt en og en halv time å jogge. Målet var å holde avstand fra folk, ikke løpe i kø slik mange er blitt kritisert for i den senere tid.

Merkelige blikk

– Nei, man møter ikke på langt nær like mange som når man jogger langs Akerselva. Isteden fikk jeg nok noen merkelige blikk når jeg løp litt i siksak enkelte steder for å få til den ruta jeg hadde plottet på kartet. Særlig for å få til føttene og øverst på den staven som figuren bærer, der ble det mye rar jogging, ler han.

Joggeruta til Mats Krüger Svensson - en pestdoktor!

Den 28-år gamle it-konsulenten fra Oslo tilbringer som så mange andre arbeidstiden på hjemmekontor for tiden, og benytter kveldstimene til å ta seg en løpetur.

Les også: «Folkens, nå er det krise. Så her er sju prinsipper for livet under og etter krisa»

Ideen med å løpe en litt annerledes rute startet med en kommentar i Dagsavisen forrige uke . Politisk redaktør Lars West Johnsen skrev «jævla joggere» som løp rundt og pustet hverandre og andre i nakken, og da tok det fyr i Løpeprat-gruppa på Facebook.

Veien er for alle

Løpeentusiast Tore Lervik kom dermed med følgende oppfordring:

«Vær kreativ. Om du noen gang skal tegne fikurer på Strava så er det nå. Dette er tiden for å finne nye veier og bakgater man ikke har løpt før. Vi skal dele veien, og veien er for alle. men jeg oppfordrer alle som kan det å hjelpe spre folkemengden utover. Om enn bare for å skape en følelse av trygghet blandt de andre rundt oss. Det er ikke vi mot de. Og vi skal ikke vike vei. Men vi vet bedre. Mange av de som nå går turer har aldri gått i områdene før. Mange ser ikke de alternativene som vi ser.Så til de av dere som har mulighet til å gjøre det. Vær kreativ og nyt våren! Så gjør vi vår lille del.»

Les også: I koronakarantene? Her er Netflix-seriene du kan se nå

– Jeg ble litt irritert på den kommentaren i Dagsavisen først. Men så kom altså Tore Lervik på banen med dette forslaget, nemlig å være kreative og løpe på andre måter enn vanlig, og jeg tok utfordringen, sier Mats Krüger Svensson.

Strava-app

Strava er et populært treningsnettverk der folk via en app eller klokke med GPS tregner opp forskjellige ruter og etterpå legger ut bilder av rutene sine på en nettside. Mats Krüger Svensson har tidligere syklet flere stravaløyper og oppildnet av debatten på Facebook bestemte han seg for å jogge en rute som tegnet omrisset av en pestdoktor.

Svensson har syklet Strava-ruter tidligere. Foto: privat



– Først måtte jeg spinne frem et kart for å få god oversikt over alle de nærmeste gater og veier. Valget av kunstverk falt på en velkjent tegning av en såkalt pest-doktor, de som hjalp smittede av svartedauden. Jeg tenkte det var passende akkurat nå, sier Svensson.

Det finnes nok av rare og morsomme ruter folk har jogget før, det er tydeligvis mye humor og fantasi blandt løpefolket. OgMats Svensson er alt i gang med å plotte sin neste løpetur.

– Ja jeg er i gang med å lage meg en rute nå, og regner med at ruta blir et kunstverk med bilde av en hund, sier han til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!