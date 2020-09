Saken er oppdatert

– De har pustet inn røyk og føler ubehag. Det var fire personer til stede, og alle skal være ute, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er nå bekreftet at boligen er tom for folk. Brannvesenet har kontroll på brannen, men den er ikke slukket. Røyken er avtagende, opplyser politiet på Twitter.

Obre bekrefter at de har kontroll på brannen, men den er ikke slukket. Røyken er avtagende og t-banen er tilbake i normal drift. Bekreftet at boligen er tom for folk.