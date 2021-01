Kommunen snur: Her blir det likevel skøytebaner i Oslo i vinter

Før helga skreiv Dagsavisen at det er vanskelig å gå på skøyter i Oslo i vinter. Kommunen hadde nemlig bestemt, etter råd fra Smittevernoverlegen, at de ikke skulle lage skøytebaner i byen i år av korona-hensyn.

– Hvis vi ikke har adgangskontroll, så har vi ikke åpent for publikum, av hensyn til sikkerheten, sa idrettsbyråd Omar Samy Gamal da.

Men i løpet av helga har kommunen snudd. Og dermed kommer nå gladmeldinga til byens skøyteglade. Bymiljøetaten setter sporenstreks i gang med å islegge sju nye baner. Og de undersøker mulighetene for å få i stand enda fler.

Skøyt i lokalområdet

– Det blir skøyter i vinter, mann! Det blir is, utbryter en strålende blid byråd Omar Samy Gamal til Dagsavisen mandag.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Samy Gamal (SV) Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han forteller at Bymiljøetaten har tatt en runde til med smittevernoverlegen. Og resultatet er vanning. Men han presiserer at det ikke trenger å vare evig:

– Det er fortsatt viktig at folk ikke hoper seg opp i større grupper. At folk passer på. I verste fall, hvis det blir for mye folk, så blir vi satt i en situasjon der vi må stenge igjen. Men Oslofolk har vist at de klarer å ta det ansvaret, sier han.

Banene i sentrum derimot, i Spikersuppa og ved Operaen, de er ikke klare for å bli åpnet igjen med det første.

– Litt av grunnen til at vi åpner baner lokalt er at vi ønsker at folk skal benytte seg av lokalmiljøet sitt, sier han.

Lambertseter grus er på lista over baner som nå skal bli islagt, ifølge Bymiljøetaten. Foto: Aslak Borgersrud

De få isbanene som har vært tilgjengelige så langt denne vinteren har vært fulle av folk. På vannspeilet i middelalderparken har vannet fryst og blitt til en glimrende skøyteis nederst i Gamlebyen. Østensjøvannet har vært flittig brukt. På Ekeberg (hvor det skal være skolen som har vanna, ikke Bymiljøetaten) har folk gått tett i tett.

Banene som skal åpne

Men i hvert fall fra helga av ser det ut som at det kan bli langt bedre plass.

– Jeg er veldig glad for at vi får til dette her. Det er et ledd i å tilrettelegge for aktivitet ute. Vi må hjelpe folk å holde ut. Så vi klarer å komme oss gjennom dette.

Følgende baner skal få is i første omgang, melder Bymiljøetaten:

Tonsenhagen skoleidrettsplass

Lambertseter grus

Mortensrud kunstgress

Bråtan grusbane

Bøler skolebane

Nordre Åsen

Ekeberg grusbane

Kunstisbanen på Furuset

I tillegg har idrettslag som pleier å islegge fotballbaner selv fått beskjed om at det nå er greit å legge i på banene. Og kommunen opplyser at det også etter hvert vil komme is på baner i parkene.

Før helga ble det kjent at Bergbanen, Voldsløkka, Gressbanen, Ullern og Frogner Stadion har åpnet eller er i ferd med å åpne for uorganisert skøytegåing.

