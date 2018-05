Oslo

Akkurat nå legges neste års terminliste på den internasjonale skikongressen i Costa Navarino i Hellas (!) og der ble man tirsdag enige om å lande en ny løsning for Holmenkollens femmil.

Etter årets skifest ble femmila den store snakkisen da det oppsto kaos etter rennet og t-banen måtte stanses. Arrangøren og Norges Skiforbund ønsker å unngå uvettig alkoholbruk.

– Vi pekte ut tre hovedområder for neste års gjennomføring allerede samme helg som femmila ble avviklet. Ett av dem var rennprogram, og der har vi fått en endring, forteller daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy i en pressemelding.

Skyver rennstart

Man skyver fram rennstarten med fire og en halv time i forhold til i fjor.

– Det handler om å ivareta folkefesten best mulig, og det er viktig for oss å starte spesielt femmila tidligere på dagen. Vi ønsker at flest mulig skal være til stede i Holmenkollen, men vi må klare å finne en god balanse, sier skipresident Erik Røste.

Også femmils-debutanten Johannes Høsflot Klæbo mener folkefesten i Kollen er verdt å bevare:

– Femmila i Kollen er spesielt. Det var min første gang i år, og du hører ikke din egen pust når du kommer opp mot Frognerseteren. Trykket der oppe får du ingen andre plasser. Jeg tror vi nordmenn og alle utlendingene synes det er utrolig stas å gå i Kollen nettopp på grunn av den folkefesten ute i skogen, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Sikkerhet

Arrangøren jobber med en rekke tiltak knyttet til folkemengdene som oppholder seg i gratisområdene i marka. Tiltakene dreier seg om sikkerhet, ressurser, transport og logistikk.

– Vi er allerede i gang med arbeidet, og avklarer konkrete tiltak i arbeidsgruppen «Skifest med måte». Jeg har tro på at vi kan gjøre folkefesten i Kollen til en positiv opplevelse for alle med gode grep, samt forebyggende tiltak overfor publikummet i marka, sier Sæterøy.

Etter årets renn tok tremilsvinner Marit Bjørgen til orde for å flytte kvinnenes tremil fra søndag til lørdag. Men det ønske ble ikke oppfylt.

Under kongressen i Hellas kommer det også en viktig avgjørelse 17. mai. Da bestemmes sted for ski-VM i 2023 der Trondheim er i duell med Planica.

VM kommende vinter går i Seefeld i Østerrike. VM i 2021 går i Oberstdorf i Tyskland.

Slik ser det foreløpige rennprogrammet for Holmenkollen 2019 ut:

Fredag 8. mars

17.30 Kvalifisering menn RAW AIR

Lørdag 9. mars

09.00 Kombinert hopp

10.00 50 kilometer herrer klassisk stil

12.45 Kombinert langrenn

14.30 Laghopp herrer RAW AIR

Søndag 10. mars

10.00 Hopp kvinner

11.45 30 kilometer kvinner klassisk stil

14.30 Individuelt hopprenn herrer RAW AIR