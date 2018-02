Knivstukket tenåring utenfor livsfare

Oslo

Han er utenfor livsfare, melder NRK.

En person er pågrepet, men politiet utelukker ikke at det kan være snakk om flere gjerningsmenn, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Jøkling til NTB tirsdag morgen.

Tenåringen ble knivstukket flere ganger i overkroppen mens 31-bussen kjørte et sted mellom Carl Berners plass og Sinsen. Mannen er innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader.

Det var flere andre om bord i bussen da knivstikkingen fant sted. Etter å ha avhørt vitner har politiet slått fast at det kan være snakk om flere gjerningsmenn.

Innsatsleder Hanne Nordve sier til NRK at politiet har søkt etter gjerningsmenn i et spesielt miljø og at de visste hvem de så etter. Begge de to de lette etter, er unge menn under 20 år.

– Vi mener det er en relasjon mellom de involverte. Knivstikkingen er ikke tilfeldig vold, sier Nordve.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.26.

Tenåringen som ble knivstukket var sammen med en annen person som tok hånd om ham da politiet ankom stedet, før han kort tid senere ble kjørt til Ullevål sykehus. Ingen andre på bussen ble skadd.

VG har snakket med en av dem som var vitne til knivstikkingen.

– Jeg registrerte ikke hva som skjedde først, men plutselig var det basketak mellom tre personer. Jeg så flere slag, og noen raske stikkbevegelser mot overkroppen. Så hoppet to stykker av. Det var over på noen sekunder, sier vedkommende. (NTB)