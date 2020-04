Klubbhus i Oslo totalskadet i brann: – 104 år med historie ble borte på noen minutter

– 104 år med historie ble borte på noen minutter. Det er jævlig trist, sier Håvard Braserudhaget, leder av fotballgruppa i Høybråten og Stovner idrettslag.

Dagsavisen snakket med ham etter at brannmannskapene hadde fått kontroll på brannen i klubbhuset.

Mange tilskuere

Politiet mottok kl. 20.19 melding om brannen på Høybråten, som ligger øverst i Groruddalen.

Beboere i området ble anbefalt å holde vinduer stengt under brannen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo-politiet uttalte til NTB at ingen befant seg i huset. Hun kunne ikke si noe om årsaken til brannen.

En stund gjorde mange skuelystne det vanskelig å komme til brannen, men dette er nå løst, opplyste Sandnes.

Mye synlig røyk i området. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 21, 2020

#Oslo Brannvesenet er på bygningsbrann i Sportsstien. Fult utviklet bygningsbrann. Vi ber beboere i nærheten lukke vinduer på grunn av mye røyk. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) April 21, 2020

– Bygget skal opp igjen

Politiet skrev sent tirsdag kveld på Twitter at brannen er slukket.

Braserudhaget i fotballgruppa vil ikke spekulere i hva som er årsaken til brannen.

– Bygget er tapt, det er ikke noe lure på.

Han sier det er et stort tap for klubbens 850 fotballspillere at klubbhuset nå er omgjort til en branntomt.

– Det har sikkert vært 1.000 personer her som har stått og sett på. Mange med tårer i øynene.

– Dette bygget skal opp igjen, det er det ingen tvil om, sier Braserudhaget.