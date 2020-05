*Dagsavisen skrev i en tidligere versjon av saken at Kristin Sandaker har trukket seg. Det har hun ennå ikke gjort. Feilen er rettet i denne versjonen.

– Gitt at E6 Oslo Øst utgår som prosjekt, vil saken framover dermed være bedre tjent med at BU slutter opp om en annen av Arbeiderpartiets fire folkevalgte i Østensjø bydelsutvalg som leder i BU, sa leder Kristin Sandaker (Ap) i starten av mandagens møte i Østensjø bydelsutvalg.

Oslopakke 3 er fortsatt under forhandling, og det er ennå ikke sikkert hva utfallet av E6-striden blir. Derfor er framtida fortsatt åpen for Kristin Sandaker.

Dagsavisen skrev forrige uke at Sandaker med å trekke seg som BU-leder i protest mot byrådets veipolitikk.

Mandag startet hun møtet med å redegjøre for situasjonen de siste to ukene, og tok opp medieoppslag om posisjonen som BU i bydelen.

E6 Oslo Øst

– Mitt utspill er et resultat av en erkjennelse av at jeg, på tross av mitt engasjement og min posisjon som fremste folkevalgte i bydelen, personlig ikke har vært i stand til å skape den nødvendige forståelsen for saken i byrådet og bystyreflertallet,

Debatten går rundt E6 Oslo Øst, der prosjektet innebærer en omfattende omfattende utvidelse og oppgradering av E6 fra Bryn via Ryen og ut av byen. I prosjektet skal det legges lokk over store deler av strekningen. Flere av beboerne langs veien, særlig i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand ser prosjektet som en løsning på forurensingsproblemer på stedet.

Byrådet har de siste årene snudd i saken, og ønsker ikke å legge veistrekket under lokk. Det har de tidligere manglet flertall for, men da Oslos nye klimastrategi ble vedtatt i bystyret forrige uke, slo byrådspartiene med støtte fra Rødt fast at de ikke vil ha noe av prosjektet.

Uvisst

Det er ikke byrådet eller bystyret som bestemmer hva som skal skje med E6, som er en riksvei. Men høringsinnspill til nasjonal transportplan (NTP) og resultatet av forhandlingene om Oslopakke 3 er likevel helt sentralt for hva som skal skje med veistrekket i framtida.

