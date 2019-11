Tidligere klinikksjef Otto Smiseth ved hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus har en avtale som sikrer at han får beholde lønnen, til tross for at han innehar en annen og lavere posisjon ved sykehuset, skriver TV 2.

Ifølge Dagens Medisin beholder han lønnen mens han skal jobbe som overlege og forsker i kardiologisk avdeling fram til fylte 72 år.

Smiseth skriver følgende i en epost til TV 2: «Jeg ønsker ikke å stille til intervju om avtalen, men er innstilt på videre dialog med arbeidsgiver om innholdet i den.»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Det er bare ett år siden helseministeren ba de regionale helseforetakene om å gjennomgå sykehusenes bruk av slutt- og lønnsavtalene til ledere som går over i nye og lavere stillinger. Flere politikere reagerer på lønnsavtalen den tidligere klinikksjefen har fått, blant annet SV-leder Audun Lysbakken.

– Det er helt håpløst. Dette handler ikke om denne enkelte lederen, men om en kultur i offentlig sektor for lederlønn som er helt uakseptabel, sier Lysbakken til TV 2.

Oslo universitetssykehus sier de vil gjennomgå slike avtaler. Styreleder Gunnar Bovim ved sykehuset synes avtalen som er skissert, er for raus. Han sier klinikksjefer har et stort ansvar, og at de da må honoreres ordentlig.

– Samtidig så er det sånn at når man går fra det ansvaret, er det rimelig at man går noe ned i lønn, sier Bovim.