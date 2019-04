Klimaprotest på Operaen

Fredag plantet aksjonistene fra den norske avdelingen av Extinction Rebellion et epletre foran Stortinget, med budskap om at menneskeheten trues av utryddelse dersom ikke klimamålene nås.

– Dette handler om karbonlagring og matproduksjon. Jordbruket kan være en del av løsningen til å få klimautslippene til netto null. I stedet for at jordbruket står for 8 prosent av klimautslippene i Norge, så kan de være med på å ta CO2 ut av atmosfæren, uttalte talsmann Dag Kolstø til NTB fredag.

Lørdag var gruppen i aksjon igjen, denne gang på Operaen. De la seg ned på og hadde flere bannere der det blant annet sto «Opprør for livet» og «Dør de – dør vi», med bilder av dyr. Aktivistgruppen bruker sivil ulydighet i kampen mot klima, noe de viste lørdag.