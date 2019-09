Onsdag var det stor ståhei på Aker Brygge, da Ruter, byrådet og driftsselskapet Norled stolt presenterte den første ferjen som skal gå helelektrisk mellom Nesodden og Aker Brygge.

Fra åpningen av «Kongen». Foto: MINA RÆGE

Ved kai

Riktignok ble ferjen liggende ved kai i går, da ikke alle tillatelser til passasjertransport er klar.

– Det største problemet med elektrisk ferje, blir vel at den blir så stillegående at passasjeren må vekkes ved ankomst, sa Nesodden-ordfører Truls Wickholm (Ap) humoristisk.

Størsteparten av utslippene i Oslo kommer fra transportsektoren, og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) var overlykkelig over at «Kongen» nå kan gå på strøm.

Vel. Nå er det slik at ferjen fortsatt har en dieselmotor. Om alt annet skal gå galt.

10 måneder

– Å ha en helelektrisk «Kongen» på plass i Oslo i dag, bare 10 måneder etter at vi annonserte at Nesoddbåtene skal elektrifiseres, viser at det nytter å sette miljøkrav, og at det finnes både vilje, kompetanse og løsninger tilgjengelig i Norge for å lykke med å skape et mer miljøvennlig alternativ, sa Lan Berg Berg i sin tale.

Det var i oktober i fjor at Norled som operatør på sambandet Nesodden-Aker Brygge, signerte endringsordre med Ruter om å elektrifisere de tre båtene «Kongen», «Prinsen» og «Dronningen». Nå er første båt ombygget ved Horten Skipsreperasjoner.

36 tonn gassmaskin er erstattet en batteripakke på 26 tonn.

Tilsvarende 20 Teslaer eller 50 Nissan Leaf.

Dette bidrar til en reduksjon i CO₂-utslipp fra båttrafikken på 34 prosent.

Maskinsjef Roger Andersen. FOTO: MINA RÆGE

Maskinsjef Roger Andersen har vært med på hele reisen fra diesel, via gass, til nå helelektrisk ferge.

– Jeg har jobbet her siden 2009, og har fått lov til å være med hele veien. Det er flott at vi nå er blitt helelektriske, sier maskinsjefen til Dagsavisen.

Nesten båt ut er «Dronningen», som i disse dager setter kursen mot Horten.

Mens ombyggingen av «Kongen» har foregått i Horten, har det vært bygging av ny trafostasjon inne i det historiske bygget på Rådhusbrygge 4, pågår også for fullt. Det moderne landstrømanlegg vil få nok strøm til at all Ruters båttransport kan elektrifiseres.

Kun åtte minutter vil det ta å lade «Kongen».

Byrådsleder Raymond Johansen var forhindret fra å være til stede men ville gjerne kommentere nyskapningen overfor Dagsavisen.

– Som Europas miljøhovedstad kan Oslo skryte av at «Kongen er første båt som er bygget om til elektrisk drift. Det legges merke til – og Oslo er en foregangsby innen elektrifisering av kollektivtransport internasjonalt, sier Johansen.