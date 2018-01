Oslo

Regjeringen vil ha forsøk med heroin som medisin. Nå melder byene seg på for å bli forsøkskommuner.

De siste fire årene har regjeringen og helseminister Bent Høie (H) sagt blankt nei til både Oslo og Bergen som har søkt om å få bruke heroin som medisin i behandlingen av narkomane gjennom LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Men nå, i den nye regjeringsplattformen, snur de borgerlige partiene. I plattformen står følgende: Regjeringen vil inkludere flere legemidler og sørge for økt valgfrihet i LAR, samt gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling innenfor LAR.

Heroin som medisin

– Det gleder mitt helsebyrådshjerte, sier Oslos byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun har kjempet lenge for å gi helsevesenet muligheten til såkalt heroinassistert behandling (HAB) innenfor LAR-programmene. Det betyr at enkelte narkomane skal kunne få heroin på resept, på samme måte som mange får Metadon og Subutex i dag.

– Dette er noe Arbeiderpartiet og byrådet har ønsket lenge. Det som står i regjeringserklæringen er ikke til å misforstå. Vi kommer nå til å sende en søknad om at Oslo blir forsøkskommune, og vi forventer et positivt svar fra Bent Høie, sier Tellevik Dahl.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tett samarbeid

Hun mener det er naturlig at Oslo blir første forsøkskommunen for heroin i LAR.

– Vi er den kommunen med flest aktuelle kandidater til et slikt program. Og vi er en kommune med en godt utbygd rusomsorg og et stort forskningsmiljø på sykehusene våre. Oslo kommune vil være riktig kommune å gjøre et slikt forsøk i. Dette må gjøres i tett samarbeid med sykehusene, forskningsmiljøene og våre tjenester. Dersom vi får en godkjenning for å bli forsøkskommune, må vi samarbeide med andre om hvordan et slikt program blir, sier helsebyråden. (ANB)

Les også: De vil gi heroin til Oslos narkomane