Det er styringsgruppen for Oslopakke 3 som har vedtatt at biogassdrevne kjøretøy skal få rabatt. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er positiv og har bedt Vegdirektoratet som en orientering før 11. juni.

– Jeg ønsker en snarest mulig løsning for mindre bompenger for næringslivet, sier Dale.

Han har bedt Vegdirektoratet om å kartlegge hvordan redusert takst skal håndteres ved passering i bomringen, og hvordan man kan kontrollere at kjøretøyene bruker biogass eller annen gass.

God jord

Det faller i god jord hos miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo.

– Tunge kjøretøy og biler står for nesten halvparten av CO2-utslippene fra veitrafikken i Norge, men til nå har ikke regjeringen løftet en finger for å gi biogassrabatt i bommen. At samferdselsministeren nå snur er svært gode nyheter for alle som vil puste ren Oslo-luft, for lastebileierne og næringslivet som vil kutte klimautslipp, sier Hermstad.

Han håper nå at Dale vil åpne for at en slik ordning kan bli landsdekkende.

– Over hele landet har vi potensial til å produsere biogass, og vi har de samme problemene med utslipp fra tungtransporten. Dale bør ikke bare gjøre dette i Oslo, men i hele landet.

I Sverige hvor man satser både på el og biogass, passerte antallet kjøretøy for biogass 55.000 i 2017, mot kun 1.500 i Norge. (NTB)

