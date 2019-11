Kjent amerikansk høyreekstremist pågrepet på arrangement i Oslo

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter overfor Filter Nyheter at en amerikansk borger er pågrepet lørdag formiddag i påvente av et bortvisningsvedtak.

Filter melder at det er Greg Johnson som er pågrepet. PST sier til NRK at personen ble arrestert på bakgrunn av holdninger han har gitt uttrykk for.

– Han kan spille en åpenbar radikaliseringsrolle. Han blir sendt ut av Norge så snart som mulig, sier Bernsen.

ABB-sympati

Operasjonsleder Tore Sandberg i Oslo politidistrikt bekrefter overfor NTB at det er det antisemittiske og høyreekstreme nettverket Scandza Forum som står bak arrangementet.

Nettverket, som har holdt arrangementer i Norge, Sverige og Danmark, skulle lørdag holde en hemmelig konferanse i Oslo, med høyreekstreme talere fra flere land.

Blant dem er Johnson, som tidligere har uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22-juli-terroren, ifølge Filter Nyheter. Han omtalte terroren som «nødvendig», og har ifølge nettavisen gått langt i retning av å beskrive drap på Aps politikere som legitimt virkemiddel for å bekjempe «ikke-hvit innvandring».

Demonstranter

Politiet rykket ut til arrangementet etter at 40 til 50 demonstranter møtte opp, ifølge TV 2. Det ble ifølge politiet høylytt, uten at det ble antydning til vold.

– Det har møtt opp en gruppe mennesker som ytrer sin misnøye med budskapet på arrangementet. Stemningen er noe verbalt høylytt, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Politiet er på stedet. Et politihelikopter deltar som observasjonsplattform, opplyser Oslo-politiet.