KFUM kranglet seg videre i cupen

Oslo

Det ble minneverdige sluttminutter for KFUM i den vriene bortekampen i cupen mot Elverum onsdag kveld.

Etter 1-1 ved ordinær tid gikk kampen til ekstraomganger. Og der trodde alle Elverum avgjorde kampen da Elmahdi Bellhcen scoret på vakreste vis etter 97 minutter. Langskuddet gikk inn helt oppunder tverrliggeren bak KFUM-keeper Knut A. Skjærstein.

Men KFUM hadde vist at de kunne utfordre Elverum hele veien, og fikk både flyt og dristighet i sluttminuttene.

KFUM nærmest etter full tid

Det var det grunn til for KFUM var nærmest seieren i den ordinære kampen. Blant annet satte Robin Rasch et frispark i stolpen. KFUM hadde flest avslutninger, blant annet var Moses Mawa alene med keeper.

To minutter før straffesparkene skulle avgjorde kampen pekte dommer nettopp på straffemerket. Moses Mawa fikk sjansen og satte den litt heldig i mål via keeper. Men i stedet for å trygge uavgjort og satse på flere straffespark gikk laget rett i angrep igjen. Robin Rasch svingte ballen inn i feltet og der kom Håkon Aalmen stormende og stanget inn seiersmålet for de for kvelden blåkledde. Elverum ble så satt ut at de ikke klarte å svaret det drøye minuttet som dommeren la til før det hele var over.

Men også starten på denne kampen ble frisk. Elverum tok ledelsen etter bare tre minutter da Robin Rasch var uheldig og satte ballen i eget nett.

Vakkert dribleraid

Bare sju minutter senere fikk vi kveldens dribleraid av unggutten Håkon Stavrum som gikk og gikk, ingen tok fra ham ballen før han passet videre til kaptein Stian Sortevik som hamret inn utligningen.

Dermed vant KFUM 2. divisjonsduellen mot laget fra den andre avdelingen og er klare for 3. runde. Etter bortekampen onsdag skal det godt gjøres å unngå hjemmekamp på Ekeberg i neste uke. Kampene settes opp av NFF torsdag.

PS. Kjelsås røk ut onsdag etter 0-3 for Ullensaker/Kisa på Grefsen stadion. Dermed er Vålerenga, Skeid og KFUM Oslos eneste gjenværende Oslolag i cupen.

KAMPFAKTA

2. runde i cupen for menn:

Elverum - KFUM Oslo 2-3 (e.o), 1-1 ved pause og ordinær tid.

Elverum stadion: 157 tilskuere.

Mål: 1-0 selvmål (3), 1-1 Stian Sortevik (10), 1-2 Ellmahdi Bellhcen (97), 2-2 Moses Mawa (straffe 119), 2-2 Håkon Aalmen (120).

Dommer: Sulman Hussain, Manglerud/Star.

Gule kort: Andreas Østeraas, Håkon Rønes, Sabri Khattab, Erik Nordengen, Elverum, Håkon Stavrum, KFUM.