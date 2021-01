Solvik-Olsen har ledet Oslo Frps interimsstyre etter at Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert som fylkeslagsleder i januar.

Når fylkeslaget holder årsmøte og velger ny ledelse 6. mars, tyder mye på at rogalendingen selv tar over lederansvaret, skriver TV 2.

– Ingen andre navn er spilt inn, noe som ville vært naturlig så sent i prosessen. Så jeg regner med at han tar over, sier tidligere fylkesleder Tone Ims Larsen.

Solvik-Olsen har nylig meldt overgang fra Rogaland til Oslo, nærmere bestemt Vestre Aker Frp.

– Det påvirker ikke min plass på Rogaland Frps stortingsvalgsliste. Jeg stiller ikke til stortingsvalget for Oslo, sier han.

48-åringen er på 6.-plass på rogalandslisten etter å ha sagt nei til topplassen av familiære årsaker. Den tidligere samferdselsministeren ledet Oslo Frp i 2004/05.

