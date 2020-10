Kemal Bakii var en glad og lettet mann da Dagsavisen snakket med ham torsdag morgen, noen timer etter at han fikk beskjed fra Bydel Gamle Oslo at de hadde fått forlenget kontrakten med tre år.

Nå roser han kjente og ukjente på Tøyen for engasjementet.

– Engasjementet for at vi skal få bo på Tøyen har betydd mye for oss. Den siste tiden har vært preget av mye usikkerhet og uro. Nå er jeg glad for at vi får fortsette å bo i leiligheten, sier Kemal Bakii til Dagsavisen.

– Ikke minst skaper dette ro og trygghet for barna, som nå får fortsette å bo i nabolaget de er vokst opp i, sier han.

I dag betaler de 14.700 kroner for treromsleiligheten på 65 kvadratmeter. For den summen kunne de fint betjent et boliglån, og dermed betalt ned til seg selv.

Nå går pengene rett inni i kommunekassa.

– Vi er interessert i «leie til eie». Vi får se om det kan bli aktuelt etterhvert, sier han.

Klage

Det var i begynnelsen av september fikk Kemal Bakii varsel om at han ikke fikk fornyet kontrakten på den kommunale boligen de hadde bodd i gjennom 13 år. Bakii hadde skaffet seg fast inntekt, og oppfylte dermed ikke lenger kriteriene for kommunal bolig, siden han tjente for mye.

Dermed stod han, kona og deres tre barn i fare for å måtte flytte ut av bydelen.

– Jeg har sendt klage på avslaget om forlenget leiekontrakt, men ikke hørt noe ennå. Torsdag skal vi i prinsippet være ute, og jeg er redd for at noen kommer på døra og kaster oss ut, sa Kemal Bakii, som opprinnelig kommer fra Makedonia til Dagsavisen 3. september.

Det forelå ikke dokumentasjon på inntekten, og det tok litt tid for ham å skaffe det, og få sendt klagen.

Kemal Bakii er ansatt ved Tøyen skole og er ifølge lokalmiljøet en svært viktig ressursperson for barn og unge som oppholder seg ved Tøyen skole på ettermiddags- og kveldstid.

På dagtid jobber han som assistent på Tøyen skole, på kveldstid er han tilsynsvakt, og fotballtrener i Tøyen sportsklubb.

– Jeg tjener ikke så veldig mye penger, men over den grensen kommunen har for å tilby kommunal leiligheten. Å kjøpe noe på det åpne markedet er ikke aktuelt, da vi ikke har egenkapital, fortalte han Dagsavisen.

Men nå er klagen tatt til følge.

Skapte engasjement

Utkastelsen skapte et voldsomt engasjement på Tøyen, og nærmest hele bydelen stilte seg bak Kemal og familien.

«Vi er glade for at det tas hensyn til barna og nabolagets stabilitet, og vil fortsette å kjempe for bedre boligsosiale ordninger som kan gi en mer permanent løsning for Kemal og andre i hans situasjon», skriver Tøyenkampanjen på sine Facebooksider.

Forfatter og Tøyenaktivist Bjarte Breiteig er en av mange på Tøyen som har talt familiens sak.

Bjarte Breiteig. Foto: Heiko Junge/NTB

– Vi jubler i dag. Vi trenger folk som Kemal og hans familie i nabolaget – folk som bryr seg og bidrar til fellesskapet. Vi tar dette som et tegn på at menneskelige hensyn har hatt noe å si for avgjørelsen, sier Breiteig til Dagsavisen.

Han tar dette som en halv seier, og vil fortsette å jobbe for mer permanente boligsosiale løsninger på Tøyen.

– Forskjellene mellom de som eier og de som leier er altfor store. Den største utfordringen vi har på Tøyen, er at mange må flytte mot sin vilje. Uten stabilitet vil vi ikke få til det trygge og inkluderende nabolaget vi ønsker oss. Vi vil at folk skal ha større eierskap til sitt eget hjem. Føler du deg hjemme, vil du også ta ansvar, sier han.

