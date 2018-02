Kate og William er i Norge! Her er ALT du trenger å vite.

Oslo



Helt siden NTB grytidlig torsdag morgen varslet at de skulle direkterapportere fra prins William og hertuginne Kates norgesbesøk, har medie-Norge stått på hodet i panisk jakt på egne saker om det kongelige besøk.

Her i Dagsavisen har vi dessverre levert nokså få saker om besøket så langt, så tolk denne teksten som et forsøk på å ikke bare rette opp i den grove urettferdigheten, men også kanskje vippe pendelen litt den andre veien.

Så her kommer en komplett liste over det mest interessante Kate og William har opplevd så langt. Kos deg med den:

12:10. Kate og William har landet i Norge. De ble tatt i mot på Gardermoen av kronprinsparet og en som heter Mona Juul.

Hendelsen utløste tre påfølgende NTB-saker med elleve minutters mellomrom, alle med nogen lunde samme informasjon.

(Greit, NTB! Vi har skjønt det nå!)

Ved tretten-tiden ankom de to slottet. Bilen de ankom med var en svart (unnskyld, sort) Mercedes prydet med prins Williams eget flagg (!)

13.12: Minmote.no rapporterer at prins William og kronprinsesse Mette-Marit matcher med skjerf! Jepp. Begge to hadde røde skjerf. Hva er oddsen for det?

13.16: Snøværet tok en minipause da Kate og William landet. Jepp, da NTB fikk summet seg greide de å skrive ut en mer kreativt vinklet artikkel om den samme flylandingen på Gardermoen. I artikkelen kunne vi blant annet lese at prins William er femmenning til prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. (At han også dermed er stemenning til Lille Marius ble av en eller annen grunn oversett, men OK)

15.42: Kate og William vandret under barnas regnbue. Endelig var det dermed mulig for vanlige folk å treffe på de to kongelige. De uttalte ting som at «Det er fantastisk her», «Jeg elsker å gå på ski», og «vi spilte bandy da vi var i Sverige». NRK kunne bringe intervjuer med lykkelige nordmenn som hadde fått utveksle meningsløsheter med de kongelige, og dessuten fortelle at prinsesse Ingrid Alexandra og prins William har noe mer til felles enn sære familieritualer, nemlig at de begge er nummer to i arverekkefølgen til tronen i sine respektive land.

Litt senere: Øyeblikket da Scanpix publiserte et nærbilde av hertuginnens hansker og veske.

16:33 fikk endelig Kate og William gleden av å møte norske gründere på den supermoderne inkubator-tenke-hub-møteplassen MESH i Oslo. MESH er så viktig for Norges framtid at det må skrives med store bokstaver, og der fikk de kongelige gleden av å møte gründere. Blant selskapene de kongelige fikk møte på MESH var Remarkable, oppstartsselskapet som lager nettbrett som bare gjør mye mindre enn alle andre, til veldig mye høyere pris. Nesten som de kongelige, på en måte.

17.42 kunne NTB melde at Kate lo av egen mangel på sjakkunnskap.

19.48 kan Se og hør melde at Kate og Mette-Marit ser ut som de to Disney-prinsessene «Elsa og Belle fra Frozen». Fint om noen kan fortelle Se og Hør at Belle er fra Skjønnheten og Udyret, men samma det.

Så langt i dag har NTB sendt ut 18 meldinger om det kongelige besøket, mens NRK ligger hakk i hæl:

På den annen side: I morgen kan det fort bli enda verre.

Da skal nemlig Kate og William besøke Hartvig Nissen videregående skole for å snakke om Skam.

Tv-serien, altså. Ikke den følelsen man får av å lese norske avisers kongebesøkdekning.