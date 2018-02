Oslo

Hotellkjeden Scandic Hotels har kuttet matsvinnet med over 85 tonn i 2017. De har redusert matsvinnet med nesten 10 prosent, tilsvarende 125.000 måltider. Med en snittpris på rundt 56 kroner kiloet har hotellkjeden slik spart 4,8 millioner kroner.

Scandic er med i «Kutt Matsvinn 2020»-prosjektet, et felles bransjesamarbeid ledet av Matvett, hvor formålet er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

Les også: Maten vi ikke spiser

Kaster mindre

– Vi går bevisst inn for å redusere matsvinnet, og i løpet av de siste to årene har vi redusert svinnet ned til sju tonn her på hotellet. Målet er å halvere dette innen 2020, sier hotelldirektør på Scandic Vulkan, Monica Egeberg, til Dagsavisen.

Dette er mat som er fullt spiselig, og som ikke hadde behøvd å bli kastet.

– Det gjør vondt å se god mat bli kastet, sier Monica Egeberg.

– I snitt kaster vi 123 gram per boende gjest, og med 60.000 gjester i året, sier det seg selv at det blir mye mat som går i søpla, sier hun.

Mindre tallerkener

Samtlige hoteller i Scandic-kjeden jobber bevisst for å redusere svinnet, og grep som mindre tallerkener, som de innførte i 2012, har gitt effekt.

– Vi jobber også med en liten holdningsendring overfor gjestene, og oppmuntrer alle til å spise opp den maten de forsyner seg med. Noen hoteller har oppslag i frokostsalen, hvor det hver dag står hvor mye mat som kastes. Noe vi også skal gjøre framover, sier hun.

– Vi ønsker ikke at gjestene skal spise mindre mat. De må gjerne forsyne seg ti ganger. Målet vårt er at de skal spise opp det som er på tallerkenen, sier hun.

Hotellene setter også fram mindre buffémat av gangen, noe som gjør at maten til enhver tid er enda ferskere. Dessuten oppfordres gjestene til å forsyne seg flere ganger.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Helgegjestene kaster mest

Alt matavfall veies nøye, og kjøkken og booking jobber tett sammen for å optimalisere menyen og redusere matsvinn ytterligere.

– Samtlige ansatte er engasjert i dette, og alle jobber for å redusere svinnet, sier hun.

Når siste gjest har forlatt frokostsalen, er det ofte mye mat igjen. Noe kan brukes neste dag, andre matvarer må kastes.

– Det meste av varmmat, som egg og bacon, og noe fiskepålegg kan ikke spares. Vi følger Mattilsynets regler, sier hotelldirektøren.

– Hvem er verst til å legge igjen mat?

– Det er gjestene vi har i helgene. Forretningsfolkene vi har fra mandag til torsdag vet akkurat hva de skal ha, og da er det nesten ikke svinn. Helgegjestene er ikke alltid like godt vant, og forsyner seg noen ganger med mer mat enn de klarer å spise opp, sier hun.

Overskuddsmat

Hotellkjeden har et samarbeid med «Too Good To Go», en app hvor folk kan kjøpe billig mat, som eller ville blitt kastet. Hver dag etter frokosttid pakkes mellom fem og ti frokostesker med mat, som kunder kan komme og hente for en pris av 30 kroner.

– Hver mateske består av ferskt brød, pålegg, og gjerne forskjellige eggeretter. Ting som har vært ute på buffeten, men som ikke kan brukes neste dag, sier Monica Egeberg.

– Men det store matsvinnet er fra gjestens tallerken, dessverre, sier hun.

«Too Good To Go» startet opp for to år siden, og har siden oppstarten «reddet» 600.000 porsjoner med mat.

– Vi har nå 700 steder over hele landet som er med på ordningen, sier Anniken Quirk i «Too Good To Go» til Dagsavisen.

Kommentar: Halvparten av buffématen går ofte rett i søpla

App

I dag har «Too Good To Go» avtale med 15–20 Oslohoteller, og nesten alle Scandic-hotellene i landet.

– Gjennom appen kan du se hvem som har mat, pris og hvor mye de har igjen. Man bestiller og betaler gjennom appen og henter på spisestedet til angitt tidspunkt, sier hun.