For mange setter egenkapitalen de trenger for å få lån punktum for boligdrømmen. Til tross for god inntekt og fast jobb, er boligdrømmmen kun en drøm, siden det kreves 15 prosent egenkapital for å få boliglån.

– Det er ikke alle som kan gå i foreldre- eller besteforeldrebanken, sa Karin Andersen til Dagsavisen onsdag.

Det reagerte statsråd Astrup på.

– SV inviterer både til gjeldsfest og skattesjokk for innbyggerne. Å bringe mer lånekapital inn i et marked med for få boliger bidrar til prisvekst, sa Astrup til Dagsavisen torsdag.

Det vil ikke Andersen la stå uimotsagt.

– Det er trist at kommunalministeren synes milliarder i skattelette til folk med store formuer som låner til hytter og fine biler er ok, mens han vil nekte vanlige folk med vanlige inntekter et lån de kan betale bare fordi de ikke er født med sølvskje i munnen, sier SV-representanten.

– Alle trenger en trygg bolig, og det får de ikke med denne regjeringen. SVs forslag vil slippe flere med lav inntekt inn i boligmarkedet, og da snakker vi ikke engang om subsidiering, men om lån de skal betale tilbake. Men jeg skjønner jo hvorfor Astrups regjering kutter i tilskuddene til sosial boligbygging hvert eneste år. De ønsker ikke å la folk få ulike veier inn til eie, de vil holde mange fast i et rådyrt leiemarked som bare gagner utleierne. Det er klassisk høyrepolitikk, men det hjelper ingen som trenger det, sier Andersen.

