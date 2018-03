Kaoset i Holmenkollen: Tåler ikke store arrangementer

Oslo

KOMMENTAR

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): T-banen måtte bryte strømmen til skinnene og enkelte besvimte i trengselen som oppsto. Det var endeløs kø fra t-banestasjonene langt opp i anlegget mens kveldens hopprenn pågikk. Lørdagen ble en bekreftelse av at Holmenkollen med dagens infrastruktur ikke takler uforutsette hendelser med så store menneskemengder. I følge arrangøren var det opp mot 100.000 mennesker i området, betydelig flere enn ventet.

Da Dagsavisen forlot området lørdag kveld ble det meldt om minst to alvorlige personskader på tbanen, den ene på Voksenlia stasjon. De skadede hadde fått i seg strøm. Flere skal ha prøvd å ta seg fram i skinnegangen. Seks personer ble sendt til legevakta. Vaktene og politiet som prøvde å håndtere trafikken fikk en tilnærmet umulig oppgave. Brannbiler og ambulanser som prøvde å ta seg opp i anlegget, brukte betydelig lengre tid på grunn av at Holmenkollveien ble en eneste stor massetursti. Hvis politiet hadde hatt kapasitet ville de også sendt et titalls personer i fyllearresten.

Les også: Hopperne ble sjokkert: https://www.dagsavisen.no/sport/hoppheltene-lamslatt-av-kollen-brak-1.1113023

Det var 50 kilometeren for menn som hadde start så sent som klokka 14.30 som var hovedårsaken til problemene som oppsto. Det er det internasjonale skiforbundet (FIS) i samarbeid med tv-selskapene som styrer tidsskjemaet. Men det er liten tvil om at dette kunne vært håndtert enklere med femmilsstart tidligere på dagen, slik det har vært vanlig før.

Usedvanlig mye publikum tok seg inn til Frognerseteren og i skogene rundt. Hvor mange titusener som var i anlegget hadde man ikke offisielle tall på. Skifestens informasjonssjef Emilie Nordskar antydet 100.000, langt flere enn ventet. Men da publikum skulle hjem samtidig som det andre rennet i Raw Air startet i Holmenkollbakken, eskalerte problemene. Poltitiet meldte stadig på twitter at håndteringen av publikum kom ut av kontroll, og folk med betydelig promille etterkom ikke politiets og vaktenes anvisninger. Da Dagsavisen kjørte gjennom området brukte vi halvannen time fra Holmenkollbakken til Ringveien.

Det ble også aggressive tilstander mellom politi og tilskuere. Mange etterlyste også bedre informasjon om alternative transportløsninger. Problemet var at de ikke fantes. Dette veinettet er kort og godt ikke bygd ut for så stor trafikk. For både generell turutfart fra Frognerseteren og alpinsenteret i Tryvann benytter samme veinett.

Trafikkutfordringene i Holmenkollen har alltid vært vanskelige, og lørdagens problem eskalerte da t-banen måtte stoppes. Alternativ transport finnes knapt ut over den mest opplagte: Å bruke beina. Det gjorde det store flertallet, mens de som trengte hjelp måtte vente lenge. De mange frivillige i Holmenkollen gjorde en samvittighetsjobb med å hjelpe folk, men de kunne ikke håndtere alle.

Arrangøren og eier Skiforeningen fikk en nyttig påminnelse om at infrastrukturen må bedres betydelig hvis denne arenaen skal påta seg enda større arrangementer. Området er ikke i stand til det i dag. Denne dagen kunne liv gått tapt. Det har det i skrivende stund heldigvis ikke gjort.

Søndag er det hopprenn for kvinner og menn og 30km langrenn for kvinner i anlegget.