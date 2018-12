Kandidat til årets ordfører i verden

Marianne Borgen konkurrerer med 26 andre kvinner fra 20 land over hele verden.

Det er en organsisasjon som heter The World Mayor Project som står bak kåringen.

– Vi hadde ikke hørt om den før vi ble tipset om nominasjonen av Kommunenes Sentralforbund nettopp, sier rådgiver Jens Aas-Hansen i SVs bystyregruppe til Dagsavisen.

I år er kåringen dedikert kvinner som tar del i lokalsamfunnet.

Om Marianne Borgen heter det i begrunnelsen at hun særlig har satt fokus på å få ned kriminalitet i hovedstaden, og bekjempelse av vold og mishandling av barn.

Orføreren er glad og ydmyk over å ha blitt nominert.

– Å bli nominert i en sånn kåring er en stor inspirasjon. Både byrådet, bystyret og jeg har vært opptatt av svare på internasjonale utfordringer enten det handler om klimaendringer, flyktningkrisen eller fredsarbeid. Det er veldig hyggelig at dette blir lagt merke til, blant annet ved at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad for 2019. Mange av de beslutninger vi tar her i Oslo har ringvirkninger langt utenfor bygrensene. Derfor må storbyene verden over deler erfaringer. Når vi kutter klimautslippene, lager en mer miljøvennlig by der vi også utjevner forskjeller, så skaper vi en rausere, tryggere og mer inkluderende by, sier Marianne Borgen til Dagsavisen.

Ordføreren er opptatt av at Oslo skal være en by for alle.

– En by som er bra å bo i for barn, er bra å bo i for alle. Å skape en trygg og god oppvekst for barn, fri for vold og overgrep, bør for alle byer være topp prioritet. Jeg er et stolt medlem av det internasjonale nettverket Mayors for Peace som jobber for en atomvåpenfri verden. Jeg har merket meg at årets kåring er opptatt av å fremme kvinnelige ordførere. Det er en stor inspirasjon. Vi ser at stadig flere kvinner tar plass i viktige posisjoner i samfunnet over hele verden, sier hun.