– Ja, dette er alvorlig, sier Høyres Øystein Sundelin.

Han er leder i finanskomiteen, og sitter i bystyret for Oslo Høyre. I går bestemte komiteen at Tone Tellevik Dahl skal kalles inn på teppet. Det blir høring neste torsdag.

Tellevik Dahl må pent ta med seg Raymond Johansen, kommuneadvokaten og administrasjonssjefen i byrådsavdelingen, og forberede seg på knallharde spørsmål fra de andre partiene.

I rettssak mot ansatt

Bakgrunnen er jobben til barnehageansatt Sunita Iyaththurai. Hun har måttet møte Oslo kommune i retten, for retten til å få fast ansettelse.

Iyaththurai har hatt 30 prosent fast stilling, men totalt jobbet rundt 80 prosent for kommunen. Men alle vikartimene var gjennom vikarbyrå.

Da Iyaththurai mente hun hadde krav på større fast stilling sa kommunen nei. Og det var så viktig for dem at de til og med anket, etter at Iyaththurai vant i første rettsrunde.

Og da Klassekampen omtalte det, fortalte byråd Tellevik Dahl at hun først var informert om saken etter at dom forelå. Seinere kunne avisa dokumentere at Tellevik Dahl hadde skrevet under på to notater om det samme allerede tidlig i 2018.

Dermed mener opposisjonen at byråden har snakket usant, og det blir nå til en høring i finanskomiteen.

Høyres Øystein Sundelin er leder i finanskomiteen. Foto: Siri Øverland Eriksen

Falsk informasjon

– Man kan ikke si noe annet offentlig enn det man faktisk har gjort eller gjør. Det er informasjonsplikten, sier Høyres Øystein Sundelin.

– En ting er lemfeldig omgang med fakta. En annen ting er å bevisst gi falsk informasjon. Det er noe ganske annet. Det er dette vi må ta stilling til, sier han.

Han godtar ikke Tellevik Dahls forklaringer til Klassekampen.

– Først prøvde de å gjemme seg bak administrasjonen. Så sier Tone at det kanskje var litt unyansert. Men det var ikke unyansert, Tone, du skjulte sannheten!

Mistillit?

Etter høringen vil partiene vurdere om de skal fremme mistillit mot Ap-byråden.

– Det blir opp til bystyret om vi kan leve med det forsøket på å skyve problemet under teppet, sier Høyres Sundelin.

– Men problemet med å skyve ting under teppet er at det er noen som vet hvor teppet ligger og har lyst til å løfte på det.

– Om byråden må gå av avhenger av hvor gode svar opposisjonen får under høringen, sier han.

– Må få konsekvens

Rødt er på vippen i Oslo bystyre, men er også støtteparti for det rødgrønne byrådet. Hva de vil mene, kan derfor fort komme til å avgjøre Tellevik Dahls skjebne.

– Vi har ikke tatt stilling til mistillit ennå. Men vi kan ikke legge skjul på at Tone Tellevik Dahl har lurt bystyret. Og det må få en konsekvens. Dette er grovt og alvorlig.

Det sier leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

– Byrådet har brutt et politisk løfte om at det skal være hele stillinger. Det er rett og slett en skandale. Det viser at arbeidsfolk ikke kan stole på et rødgrønt byråd.

– Da holder det ikke med en beklagelse, sier han.

Mobasheri varsler at Rødt vil kreve politiske endringer som kan gjøre noe med deltidsproblemet i kommunen, før valget.

– Gjør det vondt å støtte et borgerlig mistillitsforslag?

– Selvsagt. Som støtteparti ser det ikke bra ut. Men samtidig, vi kan ikke bare godta alt byrådet foretar seg. Vi kan ikke sitte stille. Hvis vi skal få til endringer for arbeidsfolk i Oslo, så må vi stå på kravene våre, sier han.

Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri.

To møter

En eventuell mistillit må fremmes på ett bystyremøte, og så behandles i det neste. Så hvis det blir fremmet et mistillitsforslag (som Høyre først varslet i Dagbladet i forrige uke), vil det måtte fremmes på bystyremøtet bare en uke før valget. Deretter kan det stemmes over på møtet 25. september, drøye to uker etter valget.

Men selv om det møtet er etter valget, så sitter fortsatt det forrige bystyret. Det kan kanskje bli litt snodig, men sånn fungerer det, altså.

Byråd Tone Tellevik Dahl har ikke svart på Dagsavisens spørsmål.