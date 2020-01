2,9 grader. Pluss! Det er snitt-temperaturen i Oslo, så langt i januar. Og ikke mindre enn sju grader varmere enn normalen.

Jepp, Oslo-vinteren er ikke helt som vanlig i år. Det snødde kraftig i november, så helt snøfritt har det ikke vært. Men så langt i januar har det heller ikke falt et snøkorn i Oslo-gryta.

– Det er veldig unormalt, sier forsker Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt når Dagsavisen slår på tråden.

Hvis snitt-temperaturen på 2,9 grader i Oslo holder seg, så knuses den gamle rekorden. Den er på 2,4 grader i snitt. Tunheim forteller at også desember var varmere enn vanlig, men da «bare» 3,5 grader over normalt.

– Det er veldig varmt i hele landet. Vi vil nok se en god del rekorder som blir slått, sier han.

Tunheim legger til at det er med skikkelig forbehold han sier det. Fortsatt er det mange dager igjen av januar, og det kan fortsatt bli kaldt, sjøl om det kanskje ikke føles sånn for legfolk.

Det er fortsatt håp

– Det er jo en stund til vinteren er over. Men det ligger ikke an til å bli noe særlig snø, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør, også hun ved Meteorologisk institutt.

Hun forteller at Oslo ligger i le for noen lavtrykk som gir nedbør på vestlandet. Dermed ser det ut til å bli plussgrader også i den nærmeste uka.

– Er det håp om at det blir noe særlig til vinter i vinter?

– Det har jo vært vintre hvor det har kommet masse snø i mars, sier hun.

– Det er fortsatt håp. Men man skulle jo kanskje ønske at det kom en periode med kulde først, så snøen faktisk kan bli liggende.

Bittelitt snø i marka

Men sjøl om det er bart i Oslos gater, er det fortsatt antydning til snø ute i skauen. På Bjørnholt, som er den faste målestasjonen for snødybde, har det vært et snitt på 22 centimeter nå i januar. Men det har falt jevnt og trutt siden romjula, hvor det var 40 centimeter. Uansett er det ikke akkurat en snødybde som sier vinterparadis, basing og snøhuler.

Nede i byen, på Blindern, der har det ikke vært en eneste centimeter med snø i 2020, forteller forsker Tunheim. For bare to år sida, i 2017, var største snødybde på Blindern en enslig centimeter. Og snittet var 0. Så det skjer i blant at det er dårlig med snø i Oslo.

– Det er jo sjelden, men det skjer. I byen er det oftere, men at du ikke en gang kan gå på ski i marka, det er sjelden, sier han.

Men du kan gå på ski

– Mangler det snø?

Generalsekretær Erik Eide i Skiforeningen er skeptisk til vår fortelling om den dårligste vinteren i manns minne.

– I 88-89 og 89-90, da var det dårligere enn nå. I år har vi faktisk hatt skiføre fra sjuende november til tredje, fjerde juledag, sier han.

Eide forteller at det selv om det er skralt, er det fremdeles muligheter til å gå på ski nord i marka, i Romeriksåsen og i Sørkedalen.

– I 1990 var det egentlig ikke skimuligheter. I tillegg redder jo kunstsnøen en del, sier han.

Men sjøl om han insisterer på at det tross alt mulig, legger han ikke skjul på at det er trått føre.

– Det er utfordrende for den som er glad i vinteren, det er ingen tvil om det.

Skiforeningen prioriterer barneskiskole, og har greid å få 9000 unger med på en grunnleggende innføring i skileik, sjøl om de merker det på pågangen, at folk ikke har snø utafor oppgangen.

– Det er nok en vinter for de som allerede er skiløpere, sier han.

På ski i dongeri

Eide blir drømmende i stemmen når han snakker om vinteren for to år sida.

– Da er alle på ski. Da er det Skilom-ski og merker du har glemt. Da er det dongeribukser og alle hudfarger. Sånn er det ikke i år.

– Bynær skimulighet i dag, det er på kunstsnø. Men det var muligheter før jul.

Men tross dystre utsikter, Skiforeningen gir ikke opp håpet.

– Vi har rikelig erfaring med at plutselig snør det 30-40 centimeter. Ikke en gang dagens meteorologiske algoritmer reier å spå alle krumspring som værgudene har å by på. Vi har trua, sier han.

Du kan gå på ski!

Men fortvil ikke om du lengter til snøen. Skiforeningen opplyser at om du bare orker å ta en litt lenger svipptur enn vanlig, så er det absolutt snø å finne. Også på østlandet.

Som her, et splitter nytt bilde som Jarle Jensen har tatt og vi har fått fra Skiforbundet. Du kan for eksempel ta turen til Ekstjernkoia, den ligger en liten nitimers spasertur nord for sentrum, bare.