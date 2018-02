Kan bli sånn igjen

Oslo

Det begynner å bli en stund siden skiltet til den klassiske bensinstasjonkjeden Caltex prydet Maridalsveien 10 på Fredensborg i Oslo.

I dag er det bare et par pumper fra en ubetjent bensinstasjonskjede som står igjen på byens mest sentrale bensinstasjon.

Men, nå ser det ut til at den gamle bensinstasjonen skal restaureres. Det er nemlig blitt resultatet etter at arkitektfirmaet Make har søkt om å få utvidet bygget i bakkant med en etasje. For å få bygget i høyden må de også sette fronten tilbake til sånn den var i gamle dager.

Byrådet vedtok denne uka å støtte forslaget, men det skal fortsatt vedtas i bystyret.