Kan bli dårligste valg for Oslo Høyre siden 1955

Ved kommunevalget i 1955 fikk partiet Høyre 21,7 prosent av stemmene. Siden da har partiet ligget langt høyere på målingene og har etablert seg som Oslos største parti.

Men dersom valgprognosene mandag kveld slår til når valgresultatet er klart kan det bli Oslo Høyres dårligste valg siden 1955.

Litt etter klokka 21 mandag kveld fikk Høyre til 24 prosent av forhåndsstemmene i hovedstaden. TV2s valgprognose viser foreløpig 25,2 prosent for Oslo Høyre. Høyres nest dårligste valg siden 50-tallet var i 2003 da partiet fikk 25 prosent av stemmene.

– Hvis det blir valgresultatet er det en kombinasjon av flere ting som ligger bak. Både ting som har skjedd i regjeringen og noen lokale signaler vi burde tatt innoer oss litt før. Men jeg er overbevist om at vi kommer til å bikke 25 prosent. Vi har vært så mye ute og snakka med folk at det er jeg overbevist om, sier leder i Oslo Høyre Heidi Nordby Lunde til Dagsavisen.

Bompengekrangel

I 2003 gikk det også dårlig for Oslo Høyre. Selv om de beholdt makta i byen stemte kun 25 prosent på partiet, det foreløpig dårligste valget siden 1955. Men den «rekorden» ser nå altså ut til å kunne bli slått.

Den rekordlave oppslutningen kommer altså etter fire år med det kanskje rødeste byrådet vi har hatt i Oslo siden vi fikk byparlamentarisme på 80-tallet. Likevel går Høyre tydelig tilbake sammenlignet med valgresultatet for fire år siden.

– Jeg mener at vi burde være et parti som ligger på over 30 prosent i Oslo. Så det er noen signaler her som blant annet handler om diskusjonen om bompenger som gikk to uker inn i valgkampen der vi ikke fikk snakket om våre saker. Vi ser nå den siste uka at vi har vokst på målingene fordi vi har fått snakket om våre saker, sier Nordby Lunde, og legger til:

–Det handler også om våre politiske venner som må opp.

Nytt samarbeid?

I løpet av valgkampen har både Venstre og KrF i Oslo fridd til Miljøpartiet de grønne, som er i ferd med å gjøre et brakvalg i Oslo. De forsøker å overtale MDG til å bytte side og samarbeide med sentrum og partiet Høyre på bekostning av bompengepartiet FNB og Frp.

Men å sende den samme invitasjonen avviser Høyre kontant.

– Nei, det har vi avvist flere ganger allerede, sier Nordby Lunde.