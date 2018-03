Oslo

Dagsavisen reportasje om de seks somaliske kvinnene som er stuet inn på seks små rom i en leilighet i Hagegata 31 på Tøyen har gjort inntrykk på mange.

Utbygger mener han har fulgt loven, men reglene er klare, og krever tillatelse før ombygging.

Flere har etterlyst et klarere og bedre regelverk på ombygging av leiligheter på denne måten, hvor formålet er å tjene raske penger og utnytte de som sliter på leiemarkedet.

Sterkt inntrykk

– Denne saken gjør sterkt inntrykk på oss. Det er trist å se at mennesker må bo på denne måten. Å ha en trygg og god bolig er viktig for alle mennesker, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

– Men departementet kan ikke kommentere enkeltsaker i media, legger han til.

De seks somaliske kvinnene bor på hvert sitt knøttlille rom, og betaler 8.000 kroner i måneden for å bo der. Husleie som Nav betaler for dem.

Vil ha Nav på banen

Påtroppende styreleder i sameiet Hagegata 31, Kristoffer Merker, etterlyser en bedre oppfølging fra Nav når det gjelder å stille sosial garanti til slike utleieobjekter.

– I utgangspunktet er ikke Nav en part i et utleieforhold. Nav kan dekke husleie i boforhold der leietaker ikke har midler til dette selv. Nav kan også bistå med garanti for depositum eller lån til depositum. Når en innbygger er i behov av bistand fra Nav knyttet til leie av bolig, blir kontrakten undersøkt i forhold til gyldighet. Med dette menes at leiekontrakten sjekkes opp mot eiendomsregistret, dette for å undersøke om at utleier eier leiligheten og har rett til å leie ut videre, skriver enhetsleder Nina Larsen i Nav Gamle Oslo i en e-post til Dagsavisen.

– Nav dekker ikke husleie og bistår med garantier der vi vurderer at leiekontrakt ikke er gyldig. Dette er en problemstilling som vi står i kontinuerlig, sier hun videre.

Hun skriver videre at Nav kan bistå leietakere ved visning.

– Nav Gamle Oslo har en boligfremskaffer som ved behov kan bistå innbyggere med å være med på visning. Dette kan blant annet forhindre at vanskeligstilte inngår leieavtaler som ikke er å anbefale knyttet til standard på boligen, sier hun.

Dagsavisen har selv vært i leiligheten og sett forholdene. I det ene soverommet er det ikke mulig å åpne vinduet, som strider medkrav til brannsikkerhet og rømningsveier.

Dagsavisen kunne heller ikke se røykvarslere eller annet slukkeutsyr.

Føles seg maktesløse

Styret i sameiet sier til Dagsavisen at de føler seg maktesløse, og etterlyser et klarere regelverk slik at de kan hindre denne typenombygginger av leiligheter til flere små enheter.

– Må det en lovendring til for å forhindre ombygging av leiligheter på denne måten?

– Det er ikke nødvendig med noen lovendring for å forhindre ombygging. I plan- og bygningsloven er det i dag krav om å søke om såkalt bruksendring dersom bruken av boligen blir endret. En slik endring kan for eksempel være at en bolig bygges om til hybler eller at langt flere mennesker enn opprinnelig tiltenkt bor der. I så fall skal det søkes kommunen på forhånd. Alle tekniske krav må være oppfylt, som for eksempel krav til forsvarlig planløsning, krav til brannsikkerhet og rømningsveier, inneklima og mulighet til å åpne dører og vinduer i alle rom. Andre forhold som det legges vekt på er parkeringsforhold, støy, ventilasjon og tilgjengelighet for alle. Dersom det er ikke er søkt om dette på forhånd, kan ombyggingen være ulovlig, sier Hiim.

– Ved oppdeling av en bolig til hybler har kommunen større handlingsrom enn i andre saker for å avslå dette. Dersom kommunen har omtalt dette i kommuneplanen, kan kommunen avslå ombygging til hybler – selv om alle andre krav er innfridd, sier statssekretæren videre.

Til Stortinget

Saken er nå også brakt inn for Stortinget. SVs Kari Elisabeth Kaski sendte sist fredag et skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), hvor hun på bakgrunn av Dagsavisens artikkel ber om svar på følgende spørsmål:

«I vedtak nr. 705, 29. mai 2017 fremgår det at regjeringen skal komme med et ’helhetlig lovforslag som vurderer problemstillingen om hybelfisering’. Når kan vi forvente at dette følges opp, og vil Statsråden prioritere å stramme inn reglene for utleie av leiligheter som bokollektiver for å hindre utnyttelse av svake grupper i et stramt leiemarked?»

– Dette er nesten grotesk. Vi har sett denne utviklingen i Oslo, hvor vi i så stor grad inviterer til spekulasjon, sa Kaski til Dagsavisen da saken ble kjent.

Også ansvarlig advokat i Leieboerforeningen, Ragnhild Løseth reagerer på utleien, og prisen per måned.

– 8.000 kroner i måneden er klart en ulovlig høy leie. Det kan ikke forsvares å ta 8.000 for sånne rom. Dette er en sak som kan klages inn for Husleietvistutvalget, og de ville hatt gode muligheter for å vinne fram i krav om tilbakebetaling av ulovlig leie, sa Ragnhild Løseth til Dagsavisen i et intervju tirsdag.

Det er et argument Hiim støtter.

– Hvis det er mistanke om ulovlige kontraktsvilkår eller urimelig høy husleie, kan leietakeren gå til Husleietvistutvalget som er et offentlig tvisteløsningsorgan, omtrent på samme måte som en domstol. Utvalget kan avgjøre alle tvister om leie av bolig i Oslo. Husleietvistutvalget behandler sakene raskt, billig og det er ikke nødvendig å bruke advokat. Utvalgets avgjørelser har samme virkning som en dom dersom ingen av partene anker avgjørelsen inn for tingretten, sier han.

– Det er korrekt at det har vært debatt rundt reglene da de ikke er så tydelige og klare som ønskelig. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et arbeid på gang med å forenkle og tydeliggjøre reglene for bruk av eksisterende bygg, herunder reglene for «hyblifisering». Dette er også Stortinget opptatt av, sier statssekretæren videre.