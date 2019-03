Av May Berg, FriFagbevegelse

En flertall på fem i valgkomiteen innstiller Ingunn Gjerstad som ny leder i LO i Oslo. Fagforbundets to representanter i valgkomiteen stiller seg bak sitt forbunds kandidat, Lasse Kristiansen. Årsmøtet er mandag.

I ti år har valgkomiteen hatt en enkel jobb hva angår vervet som leder i LO i Oslo; Roy Pedersen, som nå har frasagt seg gjenvalg, har aldri vært utfordret.

Når årsmøtet settes på mandag, står valget mellom to kandidater: Ingunn Gjerstad fra Handel og Kontor og Lasse Kristiansen fra Fagforbundet.

Utfallet ser imidlertid ut til å være gitt, ettersom fem av valgkomiteens sju medlemmer støtter Gjerstad.

– Ikke greid å snakke oss til enighet

Vidar Evje, nestleder i Fagforbundet i Oslo, har ledet valgkomiteen.

Evje og Fagforbundets andre representant i valgkomiteen stiller seg bak Kristiansen.

– Hvorfor en delt innstilling når så mange som fem av sju støtter Gjerstad?

– Det er rett og slett slik at vi ikke greide å snakke oss til enighet. Begrunnelsene skal vi vente med til årsmøtet med å legge fram. Det skal vi ikke ta i pressen. Det som valgkomiteen har vært samstemt om, er at vi hadde to gode lederkandidater. Så selv om innstilling er delt, så er det en felles oppfatning at begge er egnet til å være leder for LO i Oslo, sier Evje.

Benekter partipolitisk dragkamp

Kristiansen og Gjerstad representerer hvert sitt parti, henholdsvis Arbeiderpartiet og SV. Evjen benekter at det har vært en politisk dragkamp i valgkomiteen.

– Det har ikke vært noen argumenter angående politisk tilhørighet innad i valgkomiteen.

– Dreier det da seg om en kamp forbund imellom?

– Ja, det tror jeg det kan være realt å si.

Evjen viser til at det har vært diskusjoner i media om verdien av å ha en leder uten partitilknytning.

– Men i valgkomiteen har det vært en holdning om at det ikke er negativt, men heller en styrke at begge er medlem av et politisk parti.

Fagforbundet er altså alene i valgkomiteen om å støtte Kristiansen. De fem forbundene som stiller seg bak Gjerstad er El og IT, HK, NNN, NTL og Fellesforbundet.

De som har stemmerett på årsmøtet, er representantskapet i LO i Oslo, hvor forbundene er representert etter størrelse, med en representant per 500 medlemmer.

Vanskelig å skaffe kandidater

Når det gjelder de øvrige plassene i styret som er på valg, har den mest tidkrevende oppgaven vært å oppdrive kandidater. Evjen sier at han er skuffet over forbundenes manglende engasjement i LO i Oslo.

– Når vi fikk dratt litt i forbundene, har vi fått en god sammensetning av styret. Selv om mange har tatt gjenvalg, har vi en viss fornyelse. Vi har også tenkt bevisst på å ha en viss fornyelse aldersmessig. Innstillingen når det gjelder de øvrige plassene i styret er enstemmig. Vi er godt fornøyd med det endelige resultatet, sier Evjen.

Glad for bred støtte

Ingunn Gjerstad er nestleder i HK Oslo/Akershus. Hun er også sekretær i LO i Oslo, et verv hun har hatt siden 2007. Før hun kom til HK har Gjerstad hatt lokale og sentrale verv i både Fagforbundet og i tidligere Hotell- og restaurantarbeiderforbundet.

Gjerstad sier hun går til oppgaven som leder for LO i Oslo med stor entusiasme, hvis årsmøtet gir henne tillit mandag kveld.

– Tror du utfallet er gitt med denne innstillingen fra valgkomiteen?

– Jeg har lært meg her i livet at ingenting er ferdig før det er ferdig. Resultatet vet vi mandag kveld. Det jeg er glad for, er at jeg har et tydelig flertall i valgkomiteen fra en bred samling av fagforeninger. Det gir meg tro på mitt eget kandidatur.

Gjerstad mener det er viktig å bruke styrken det mangfoldige fellesskapet LO i Oslo representerer til at flere medlemmer lærer av hverandre på tvers og bygger sterkere partsforhold og får mer makt på arbeidsplassene. Hun vil også jobbe videre for å gi LO i Oslo økt politisk innflytelse

– Jeg ønsker å fortsette det arbeidet Roy har ledet, og være tøff og tydelig på vegne av arbeidsfolk, basert på våre krav og plattform. Dessuten kommer jeg til å ta med meg kvinners erfaringer inn i denne posisjonen om jeg blir valgt. Det har det ikke vært for mye av.

Kristiansen gir ikke opp

Lasse Kristiansen tror ikke slaget er tapt, selv om valgkomiteens innstilling er klart i hans disfavør:

– Jeg har stor respekt for Ingunn, men det er ingenting som er gitt foran et årsmøte, og jeg er veldig spent på utfallet. Jeg tar selvfølgelig innstillingen fra valgkomiteen til meg, men jeg har mitt kandidatur åpent for representantskapet, så får de vurdere våre kandidaturer og ta de avgjørelsene som skal tas.

– Hvorfor stiller du ikke til noen annen plass i styret enn som leder?

– Jeg har klare tanker om hvordan jeg som leder kan gjøre en jobb i LO i Oslo. Hvis representantskapet vil ha en annen enn meg, synes jeg det er riktig å trekke meg ut av styret for å gi den som blir valgt det handlingsrommet man bør ha som leder.

Kristiansen sier han er veldig opptatt av at LO i Oslo skal prege den politiske debatten i større grad.

– Roy Pedersen har gjort en god jobb og etterlater seg en sterk og samlet organisasjon. Det er et svært godt utgangspunkt for å ta kampen mot destrueringen av den norske arbeidslivsmodellen, mot aggressive og useriøse arbeidsgivere og mot den arbeidslivsfiendtlige regjeringa. (FriFagbevelse)