Tirsdag kveld klokka 18 begynte Oslo Ap sitt nominasjonsmøte der de skal bestemme hvem som skal stå på stortingsvalglista før valget neste år. Møtet ble åpnet av fylkespartileder Frode Jacobsen, og akkurat nå gjennomfører de en del formaliteter knytta til hva som skal skje.

Mest spenning er det knyttet til andreplassen på lista. Et flertall i nominasjonskomitéen har innstilt på at vararepresentant Zaineb Al-Samarai skal stå på den plassen. Men et mindretall i komitéen ønsker varaordfører Kamzy Gunaratnam på den sikre andreplassen.

Det er altså lagt opp til kampvotering på kveldens nominasjonsmøte. Den kandidaten som får flest stemmer får andreplassen, som helt sikkert vil gi fast stortingsplass. Den som taper må ta til takke med 7. plassen på lista, som i beste fall gir plass som vararepresentant.

Gunaratnam vs. Al-Samarai

Innspillene som har kommet fra partilagene i Oslo Ap viser at Al-Samarai er mest populær blant de voksne lokallagene i Oslo Ap, mens Gunaratnam er den suverent mest populære blant AUF. AUF er den absolutt største blokken av delegater på nominasjonsmøtet, og Gunaratnam har også mange voksenlag i ryggen, selv om de største av dem peker på Al-Samarai.

Det betyr at det kan ligge an til en svært jevn avstemming. Et grovt overslag viser at dersom hele AUF-blokka stemmer på Gunaratnam er hun knepen favoritt til å ta andreplassen.

– Vi har helt fra starten av hatt en klar og tydelig støtte til Kamzy på andreplassen. Hun har vært leder av AUF i Oslo og sittet i sentralstyret. Hun er alltid imøtekommende når det kommer til å løfte fram unge stemmer. Da er det ikke rart at hun er blitt en tydelig favoritt blant ungdommen, har leder i AUF i Oslo, Varin Hiwa, tidligere uttalt til Dagsavisen.

Nominasjonsmøtet foregår digitalt og stemmeavgivningen er anonym.

Resten av lista

Partileder Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplassen på lista. Stortingsrepresentant Espen Barth Eide er nominert på tredjeplass, mens Trine Lise Sundnes, som tidligere har vært forbundsleder for Handel og Kontor, er foreslått som nummer fire.

Lederen for Oslo Ap, Frode Jacobsen, er nominert på femteplass, som regnes som en ikke sikker plass.

Siri Gåsemyr Staalesen, som sitter på Stortinget i dag, er nominert som nummer seks på lista.

Arbeiderpartiet fikk inn fem stortingsrepresentanter ved valget i 2017, men dagens målinger viser at det kun er de fire øverste plassene som er helt sikre. Men dersom Arbeiderpartiet skulle vinne regjeringsmakt etter valget vil Jonas Gahr Støre sannsynligvis bli statsminister, og femteplassen vil rykke inn som fast møtende vara. Det er også en mulighet for at flere av Oslo Aps representanter kan bli statsråder, og da vil enda flere fra lista rykke inn på Stortinget.