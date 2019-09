Av Aslak Bodahl / FriFagbevegelse

I minst tre målinger i sommer er Senterpartiet representert i bystyret til høsten – to av dem har vært med én representant. I den siste, som ble gjort av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Fagbladet, var partiet inne med to representanter.

Partiet kan havne på vippen og plutselig bli helt avgjørende for hvem som får flertall. Sp har ikke vært i bystyret i Oslo siden 1995.

Må redde Ullevål

Sp vil i så fall bruke makta til å berge Ullevål sykehus fra å bli nedlagt. Dermed åpner partiet for å vrake et rødgrønt samarbeid i Oslo. Å få skrotet nedleggingsplanene er nemlig blitt et absolutt krav for Sp i hovedstaden. Et borgerlig byråd får Sps støtte hvis det kan redde Ullevål.

Sp står sammen med Frp, KrF, Venstre, MDG, SV, Rødt, Helsepartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) om en reell utredning av fortsatt drift ved sykehuset. De vil at bystyret skal stoppe reguleringsplanen for Gaustad. Både Høyre og Ap sier nei til bevaring.

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres ordførerkandidat, mener partiet hans og Sp har mange sammenfallende politiske standpunkter.

– Jeg ser fram til gode samtaler med Sp hvis partiet kommer inn i bystyret, sier han til FriFagbevegelse.

Høyres saker med Sp

Lae Solberg nevner følgende politiske saker som Høyre og Sp har felles i Oslo:

Stoppe den planlagte utbyggingen på Smestad og ta ut utviklingsområder av kommuneplanen som innebærer ødeleggelse av eksisterende gode nabolag

Ta vare på parker og grøntområder og utvikle flere grøntområder og småhusområder

Satse mer på fritidsaktiviteter for unge. Særlig i områder med høyere tetthet av familier med dårlig økonomi

Arbeide for trygge skoleveier til og fra alle skoler

Fortsette å utvikle temaskoler, i samarbeid med næringslivet, i tilknytning til klyngemiljøer i byen

Sørge for et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv

Legge til rette for å profilere Oslo for internasjonale investeringer og etableringer

Styrke kollektivtilbudet på tvers av Oslo og prioritere gode forbindelser som binder byen sammen uten at man må via sentrum

Beslutninger skal tas nærmest mulig innbyggerne. Respekt for eiendomsretten.

Høyre-politikeren nevner også økt satsing på kartlegging av kompetanse og godkjenningsordninger for utdanning og realkompetanse fra utlandet - både nyankomne asylsøkere og innvandrere så vel som de som har kommet før, men ikke har hatt sjansen til å få sin kompetanse anerkjent i Norge.

Aps saker med Sp

Frode Jacobsen er Oslo Aps leder. Han opplever at Sp deler av mange av Aps visjoner og ønsker for byen - i tillegg til at det er mye de to partiene er enige om.

Han ramser opp følgende saker som både Ap og Sp er enige om:

En offensiv politikk for å redusere klimagassutslippene

Styrkingen av kollektivtilbudet må fortsette

Velferdstjenestene bør drives i kommunal regi eller av ideelle aktører

Skattepengene skal gå til velferd til byens befolkning og ikke til utbytte for multinasjonale selskaper

Et seriøst arbeidsliv med hovedregel om faste, hele stillinger

Styrking av velferden der folk bo og betydningen av levende bydeler og trygge nærmiljøer med små forskjeller

– Det skjer mye i Oslo nå. Vi bygger sterkere fellesskap, mer velferd og har en offensiv klimapolitikk. Det vil vi fortsette med, og gjerne sammen med Sp. Alternativene i Oslo er tydelige, og jeg blir overrasket hvis Sp velger samarbeid med Frp og FNB, sier Jacobsen til FriFagbevegelse.